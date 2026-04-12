Россия проводит диверсии в Украине, а затем повторяет их в европейских странах, – The Guardian

Высокопоставленный офицер европейской разведки отметил, что Украина для Кремля часто служит полигоном для испытаний.

По словам высокопоставленного офицера европейской разведки, российские спецслужбы используют в Украине те же методы диверсий, которые впоследствии повторяют в Европе, сообщает The Guardian.

В частности, Москва в Украине осуществляет диверсии, поджоги и дезинформационные кампании, занимаясь вербовкой людей онлайн. Отмечается, что эта стратегия России повторяется и в других странах Европы.

"Диверсионная деятельность Москвы в Украине отражает то, что мы наблюдаем в других частях Европы. Они используют те же тактики, те же методы, те же платформы. Украина часто является полигоном для испытаний", – рассказал высокопоставленный офицер европейской разведки.

Издание отметило, что показательным примером стал случай в Буче, где 21-летний местный житель был завербован российскими спецслужбами через онлайн-чат в видеоигре и мессенджер Telegram.

По данным следствия, российские спецслужбы пообещали ему деньги, а именно 1200 долларов, если он устроит взрывы возле собственного дома.

Издание приводит данные Службы безопасности Украины, свидетельствующие о том, что за последние два года Россия завербовала более 800 украинцев. Причем из них 240 человек были несовершеннолетними. Они должны были совершать диверсии против критической инфраструктуры Украины и выполнять другие задачи.

В статье описывается случай, произошедший в городе Буча Киевской области, где 23 марта этого года 21-летний мужчина, которого Россия завербовала через онлайн-игру, устроил теракт, в результате которого двое правоохранителей получили ранения.

"Это удар в спину. Нет ничего хуже, чем когда такое делает один из твоих собственных граждан. И мы наблюдаем это все чаще", – заявил глава Киевской областной прокуратуры Дмитрий Прокудин.

Издание сообщило, что для жителей многоквартирного дома в Буче мысль о том, что угроза может исходить изнутри, стала причиной глубокого беспокойства.

"Я просто не понимаю, как это могло произойти здесь, со стороны человека, которого видишь каждый день", – сказала пенсионерка Инна, живущая по соседству с молодым человеком, совершившим теракт.

В публикации напоминается, что в Буче после освобождения города от российских оккупантов было обнаружено более 400 тел, среди которых были гражданские лица со связанными руками.

Издание отметило, что в суде подозреваемый, совершивший теракт в родном городе, заявил, что его шантажировали. По его словам, российский куратор сказал ему, что знает местонахождение его матери, которая сейчас служит в ВСУ, и может "видеть ее с дрона".

Теракт в Буче: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам главы Киевской областной государственной администрации Николая Калашника, первый взрыв прогремел в Буче 23 марта примерно в 05:35 возле многоквартирного жилого дома, а после приезда правоохранителей произошел еще один взрыв. Известно, что в результате взрыва повреждено остекление окон в доме. Пострадавшие правоохранители были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно.

Также мы писали, что источник в правоохранительных органах сообщил, что 21-летнего мужчину российские спецслужбы могли завербовать через известную игру World of Tanks. Примечательно, что игру разработала белорусская компания Wargaming, которая имела огромный рынок в России. Долгое время игра имела только русскоязычную версию. С прошлого года российские власти начали национализацию активов компании, которая объявила о выходе с российского рынка в 2022 году. Отмечается, что в России обязывают онлайн-сервисы хранить сообщения пользователей и предоставлять их Федеральной службе безопасности по запросу.

Вас также могут заинтересовать новости: