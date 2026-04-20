Лукашенко забряцал российской ядеркой и назвал потенциальных 'противников'

Самопровозглашенный лидер Беларуси бездоказательно обвинил соседей в возможной агрессии и заявил о готовности к эскалации конфликта вместе с Россией.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о якобы возможной агрессии против страны со стороны соседей и пригрозил совместным ответом с Россией с применением всех видов вооружения, включая ядерное. Об этом он сказал в интервью российским пропагандистам, которое распространило агентство БелТА.

Лукашенко упомянул среди потенциальных "агрессоров" Польшу, страны Балтии и Украину, при этом не приведя никаких доказательств таких утверждений. По его словам, Беларусь "не хочет войны" и не планирует наступательных действий, однако будет реагировать в случае обострения.

Он также заявил, что в случае конфликта к Беларуси присоединится Российская Федерация, и стороны "будут защищаться всеми доступными средствами".

Лукашенко отметил, что это не означает немедленное применение ядерного оружия, однако не исключил такого сценария в случае "угрозы существованию государства".

Угроза со стороны Беларуси – что предшествовало

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал об активности Беларуси вблизи украинской границы, в частности о строительстве инфраструктуры и обустройстве артиллерийских позиций.

По его словам, Украина передала Минску сигнал о готовности защищать свою территорию и независимость в случае любых угроз.

