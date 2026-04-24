У США после войны в Иране не осталось оружия, чтобы защитить Тайвань от Китая, - WSJ

Полное восстановление запасов оружия, использованного на Ближнем Востоке, может занять до шести лет.

США израсходовали в Иране такое количество боеприпасов, что будут неспособны защитить Тайваня от китайского вторжения, если оно произойдет в ближайшее время.

Как пишет The Wall Street Journal, по словам американских чиновников, с начала войны с Ираном США выпустили более 1000 ракет большой дальности Tomahawk, а также от 1500 до 2000 критически важных зенитных ракет, включая перехватчики THAAD, Patriot и Standard. При этом полное восполнение этих запасов может занять до шести лет.

В то же время американские чиновники заявляют, что никаких признаков надвигающегося конфликта с Китаем нет. Китайский лидер Си Цзиньпин готовится провести в следующем месяце в Пекине важный саммит с президентом Трампом, а китайская армия переживает последствия чистки генералов.

Видео дня

Но если конфликт все же произойдет, США в краткосрочной перспективе столкнутся с нехваткой боеприпасов что потенциально подвергнет войска повышенному риску. В марте разведывательное сообщество США оценило вероятность начала войны Пекином против Тайваня в 2027 году.

Центр стратегических и международных исследований (CSIS) во вторник опубликовал доклад, в котором подсчитал, что боеприпасы, израсходованные в Иране, составляют примерно 27% запасов ракет Tomahawk, около 36% ракет Jassm, одну треть ракет SM-6, почти половину ракет SM-3, более двух третей перехватчиков Patriot и более 80% ракет-перехватчиков Thaad. То есть дефицит более выражен в оборонительных средствах.

В то же время Китай – гораздо более сильный противник, чем Иран. Согласно отчету Министерства обороны от декабря 2025 года, он обладает более чем 600 ядерными боеголовками и расширяющейся программой межконтинентальных баллистических ракет. Аналитики отмечают, что Пекин также располагает растущим флотом военных беспилотников.

Военные учения, проведенные американскими аналитическими центрами, показали, что бои за Тайвань будут жестокими, приведут к потере десятков тысяч американских, китайских и союзных военнослужащих, а также множества кораблей и сотен самолетов.

Аналитики говорят, что большой американский запас боеприпасов имеет решающее значение для противодействия китайским ракетам, которые, вероятно, будут выпущены по самолетам и военным кораблям, чтобы лишить их свободы передвижения.

"США придется воевать с Китаем способом, который потенциально гораздо дороже и опаснее для американских войск. Это приведет к большим потерям", – сказал Келли Гриеко, старший научный сотрудник аналитического центра Stimson Center.

Китай готовится к войне за Тайвань

Как писал УНИАН, Китай наращивает свой ракетный потенциал и модернизирует армию. Так, по данным американской разведки, в 2025 году Народно-освободительная армия Китая (НОАК) увеличила общее количество ракет различной дальности до 3450 единиц.

Также Китай развернул масштабную сеть исследовательских судов и подводных датчиков для детального картографирования океанов. Система сочетает анализ морского дна и мониторинг условий в реальном времени. Это позволяет Китаю повысить возможности подводных лодок и противолодочной борьбы в ключевых регионах, где действуют США и их союзники.

