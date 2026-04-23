Китай наращивает ракетный арсенал для решительной схватки за Тайвань, – разведка США

Основной упор делается на баллистику, тогда как крылатые ракеты, похоже, отходят на второй план.

Китай наращивает свой ракетный потенциал и модернизирует армию, несмотря на внутренние чистки в военном руководстве. Об этом говорится в отчете директора Разведывательного управления Министерства обороны США Джеймса Адамса перед Конгрессом, пишет издание The Washington Times.

Так, по данным американской разведки, в 2025 году Народно-освободительная армия Китая (НОАК) увеличила общее количество ракет различной дальности до 3450 единиц. В частности, арсенал пополнился еще 50 баллистическими ракетами средней дальности DF-26 – их общее количество достигло 550. Эти ракеты способны поражать как наземные цели, так и авианосцы, а также могут нести как обычные, так и ядерные боеголовки.

"Китай быстро продвигает свои усилия по модернизации военной мощи и развивает возможности во всех сферах ведения войны, что может позволить его военным захватить Тайвань силой, проецировать силу по всей "первой островной цепи" и сорвать попытки США вмешаться в региональный конфликт", – сказал Адамс, отчитываясь в Конгрессе.

Видео дня

В то же время, как подсчитали в американской разведке, другие категории ракет остались стабильными или даже сократились. Количество межконтинентальных баллистических ракет не выросло и составляет около 400, тогда как арсенал крылатых ракет наземного базирования сократился с 400 до 300 единиц.

Однако в перспективе Китай планирует существенно увеличить именно баллистический компонент: к 2035 году НВАК может иметь до 700 межконтинентальных ракет. Как отмечает The Washington Times, в прошлогоднем отчете американская разведка сообщала, что сейчас Китай имеет 600 гиперзвуковых ракет и к 2035 году развернет 4000 гиперзвуковых ракет.

Кроме того, в настоящее время страна имеет более 600 ядерных боеголовок, и еще около 400 планируется добавить в течение следующих пяти лет. При этом уровень готовности ядерных сил растет, что, по оценкам американской разведки, может быть использовано как фактор сдерживания в случае конфликта вокруг Тайваня.

По словам генерала Адамса, военное давление Китая на Тайвань усилилось в 2025 году благодаря масштабным учениям, которые включали отработку блокады острова и атаки на энергетическую инфраструктуру.

Несмотря на наращивание военной мощи, китайское руководство, по оценкам американской разведки, пока не уверено в готовности армии к масштабной операции против Тайваня, особенно с учетом возможного вмешательства США и их союзников.

"На сегодняшний день риски и затраты Китая, связанные с принудительным объединением, вероятно, продолжают перевешивать преимущества, и заявленные им красные линии не пересечены", – сказал генерал Адамс.

Он добавил, что Пекин также активно развивает кибервозможности и космические программы, включая создание инфраструктуры вблизи Луны, а также продолжает опасные маневры в воздухе и на море, что повышает риски инцидентов с вооруженными силами других государств.

Военная угроза со стороны Китая: последние новости

Как писал УНИАН, Китай продолжает ползучую территориальную агрессию против соседей в Южно-Китайском море. Пользуясь тем, что внимание мира сосредоточено на Украине и Персидском заливе, Китай создал еще один искусственный остров в этом регионе, фактически закрепляя контроль над спорной территорией Вьетнама.

Также мы писали, что Китай развернул масштабную сеть исследовательских судов и подводных датчиков для детального картографирования океанов. Система сочетает анализ морского дна и мониторинг условий в реальном времени. Это позволяет Китаю повысить возможности подводных лодок и противолодочной борьбы в ключевых регионах, где действуют США и их союзники.

