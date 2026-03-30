Китай развертывает корабли и датчики для подготовки к подводной войне с США, - СМИ

Так, кампания сочетает в себе картографирование морского дна и мониторинг окружающей среды в режиме реального времени.

Китай развернул сеть из 42 исследовательских судов и сотен океанических датчиков для картографирования подводной среды в Тихом, Индийском и Северном Ледовитом океанах. Таким образом, Пекин создал подробный оперативный набор данных для ведения подводной войны против ВМС США.

Как сообщает Army Recognition, кампания сочетает картографирование морского дна и мониторинг окружающей среды в режиме реального времени для улучшения подводной навигации, маскировки и эффективности гидролокации в стратегически спорных морских зонах.

Отмечается, что, охватывая ключевые узкие места и военно-морские коридоры вблизи Тайваня, Гуама и Малаккского пролива, эта новая возможность укрепляет противолодочную борьбу и оперативную систему Китая, обеспечивая точное прогнозирование гидролокационных условий и оптимизацию операций подводных лодок в регионах, используемых военно-морскими силами США и их союзников.

"Эти данные позволяют подводным лодкам безопасно перемещаться, оставаться незамеченными благодаря рельефу местности и акустическим условиям, а также более эффективно обнаруживать или избегать подводных лодок противника благодаря точному знанию того, как распространяется звук в определенных подводных условиях", - говорится в материале.

Последние действия Китая

Как сообщал УНИАН, Китай разместил сотни устаревших истребителей, переоборудованных в ударные беспилотники, на шести авиабазах вблизи Тайваньского пролива. Спутниковые снимки за февраль зафиксировали ряды самолетов J-6, которые внешне напоминают модели 1960-х годов.

По имеющимся данным, эти "раритетные" аппараты теперь работают без пилотов и базируются в провинциях Фуцзянь и Гуандун.

Старший научный сотрудник Института Митчелла Дж. Майкл Дам заявил, что Пекин развернул примерно 200 таких самолетов. По его мнению, они будут использоваться как крылатые ракеты для перегрузки обороны острова.

Эксперты по воздушной войне отмечают, что Китай вкладывает огромные средства в военные технологии, чтобы иметь возможность захватить Тайвань силой. Переоборудованные дроны J-6W являются частью огромного арсенала, в который входят бомбардировщики и современные БпЛА.

