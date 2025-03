По словам Уоллеса, США почти открыто говорят о том, что суверенитет других стран не имеет значения для Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс уверены в том, что Россия не представляет угрозы. Также они считают, что Штатам следует выйти из НАТО и захватить Гренландию тем или иным способом. Такое направление американской внешней политики может сильно изменить мир.

Такое мнение высказал экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес в своей колонке для издания The Telegraph.

По его словам, США почти открыто говорят о том, что суверенитет других стран не имеет значения для Вашингтона. Притеснение оппонентов, судей и свободной прессы допустимо во имя "Америки превыше всего", а факты - это вымысел. Именно такого курса придерживается администрация Трампа, считает Уоллес.

Экс-министр обороны Британии напомнил, что российский диктатор Владимир Путин и Трамп обсуждают сделку по добыче полезных ископаемых на оккупированных территориях Украины, а разведданные "Пяти глаз" передаются врагам НАТО. Также США выводят свои войска с европейских баз и постепенно отстраняются от Европы.

Уоллес предупредил, что политика Трампа "Америка превыше всего" на самом деле не принесет пользы простым американцам. По его словам, от этого выиграют только Россия, Китай и экстремисты по всему миру, которые десятилетиями считали США своей целью номер один.

Более того, Путин не решил вдруг, что Трамп его новый лучший друг, отметил Уоллес. Вместо этого российский диктатор намерен извлечь выгоду от "теплых" отношений с США, а затем воспользоваться этим.

Экс-министр обороны Британии подчеркнул, что Россия уже более десяти лет разжигает раскол, который наблюдается сегодня. Например, во время беспорядков "Black Lives Matter" в 2020 году российские ""фабрики троллей" намеренно усиливали обе крайности дебатов в социальных сетях.

За другим океаном Китай будет ликовать по поводу возможного разрушения старого мирового порядка, добавил Уоллес. По его словам, все, что сделало Америку великой и богатой после окончания Второй мировой войны, может быть сведено на нет благодаря усилиям Трампа.

Кроме того, экс-министр обороны Британии выразил надежду, что Трамп все же одумается и поймет, что его подход разрушает мировой порядок. Он считает, что президенту США следует понять, что если клеймить всех своих друзей "халявщиками" и требовать "возвращения долгов", то это создаст клинья между союзниками.

Тем не менее Уоллес считает, что к Трампу нужно применять мягкий подход, которого придерживается премьер-министр Британии Кир Стармер. По его словам, президента США "нужно мягко воспитывать, а не ругать".

Внешняя политика Трампа - важные новости

Ранее издания The Wall Street Journal и The New York Times назвали условия, при котором президент США Дональд Трамп готов возобновить поставки оружия для Украины. Несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности вести диалог с Вашингтоном, Трамп пока не соглашается оказывать Украине военную помощь.

Кроме того, Трамп сделал заявление о замораживании всей международной помощи. Также президент США подтвердил выход страны из ВОЗ и Совета ООН.

