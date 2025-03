Несмотря на заявления Зеленского о готовности вести диалог с США, Трамп пока не соглашается оказывать Украине военную помощь.

США не возобновили поставки военной помощи Украине после заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности вести переговоры по мирному соглашению и подписать договор о полезных ископаемых. Об этом пишут издания The Wall Street Journal и The New York Times.

WSJ со ссылкой на высокопоставленных официальных лиц США пишет, что непонятно, достаточно ли будет заявления Зеленского, чтобы убедить президента США Дональда Трампа возобновить военную помощь Украине, которую Белый дом приостановил накануне

"Официальные лица США заявили, что пауза продлится до тех пор, пока Трамп не решит, что Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией", - говорится в публикации.

Отмечается, что решение о приостановлении помощи имеет целью "показать украинскому лидеру, что Белый дом серьезно настроен на достижение мира".

Официальные лица, на которых сослалось издание, говорят, что даже подписания соглашения о полезных ископаемых может оказаться недостаточно, "чтобы убедить Трампа возобновить помощь".

Издание NYT тоже отметило, что Трамп, хоть и приветствовал предложение президента Зеленского о возобновлении переговоров о мирном соглашении и договоре о полезных ископаемых, но "в то же время он оставил в силе запрет на поставку нового оружия и основной помощи Украине".

Приостановление военной помощи США: главное

Как сообщал ранее УНИАН со ссылкой на западные СМИ, Трамп приостановил всю военную помощь Украине с 4 марта. Соответствующее решение президент США дал министру обороны Питу Гегсету. Речь идет и об оружии, которое уже транспортируется самолетами и кораблями, или ожидает в транзитных зонах в Польше.

Впоследствии Зеленский заявил, что встреча с Трампом в Белом доме прошла не так, как предполагалось, и что пришло время сделать все правильно. Он подтвердил, что Украина рассматривает соглашение о полезных ископаемых как шаг к укреплению безопасности и надежных гарантий безопасности.

Впрочем, предполагают эксперты, приостановление военной помощи администрацией президента США Дональда Трампа не означает, что оборона Украины быстро посыплется. Но это серьезный удар, который грозит исчезновением некоторых из самых эффективных видов оружия из арсенала ВСУ на поле боя, и усиливает давление на Киев, чтобы тот согласился на мирное соглашение.

