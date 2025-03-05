Также президент США подтвердил выход страны из ВОЗ и Совета ООН.

Президент США Дональд Трамп объявил о замораживании всей международной помощи. Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления перед Конгрессом 4 марта.

"Я объявляю о замораживании всех федеральных наймов, замораживании всех новых федеральных регуляций и замораживании всей международной помощи", - сказал Трамп.

Также он заявил, что останавливает климатическое соглашение и назвал его "зеленым мошенничеством", что, как он выразился, "стоило нам триллионы долларов, которые не платили другие страны".

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Кроме того, он объявил о выходе из "коррумпированной ВОЗ" и из "противоамериканского" совета ООН.

"Мы прекращаем все ограничения Байдена, которые подрывали мощь нашей страны и, конечно, мандат на электрокары, что подрывало нашу экономику", - добавил Трамп.

Другие заявления Трампа во время выступления перед Конгрессом

Как сообщал ранее УНИАН, президент США сообщил о "важном письме" от Зеленского. По словам Трампа, в нем украинский лидер подтвердил готовность подписать соглашение о полезных ископаемых. Также он отметил, что получил "очень сильные сигналы, что Россия готова к миру".

Кроме того, американский лидер заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов "для международной мировой безопасности". Также он объявил о намерении забрать под контроль США Панамский канал.

Также он сказал, что кремлевский диктатор Владимир Путин решился на вторжение в Украину после "неудачного" вывода войск США из Афганистана. Мол, Путин почувствовал в себе силы после решения администрации экс-президента США Джо Байдена.

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