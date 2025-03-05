По мнению Мусиенко, контекст об Украине у Трампа был значительно мягче, чем предыдущие заявления

Президент США Дональд Трамп выступил с речью в стиле "О положении страны" перед обеими палатами Конгресса, во время которой прозвучало выражение "о редкоземельных металлах, соглашении, полезных ископаемых и безопасности". По мнению военного эксперта, военнослужащего ТРО Александра Мусиенко, это очень важная деталь.

"Очень важно в цитате американского президента прозвучало выражение о редкоземельных металлах, соглашении, полезных ископаемых и безопасности. И это, в принципе, тоже победа Украины, ведь наша позиция исходит из того, что безопасность должна быть неотъемлемой составляющей. Исходя из того, как прозвучала речь Трампа, для нас это - не самая плохая позиция. Надеюсь, что в ближайшее время будет ясность относительно американской помощи и она не будет останавливаться", - сказал Мусиенко в эфире телемарафона.

Эксперт подчеркнул, что контекст по Украине был значительно мягче со стороны президента США, чем заявления, которые звучали накануне.

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По словам Мусиенко, военная помощь от США состоит из нескольких компонентов, среди которых поставки техники, боеприпасов и вооружения. Во-первых, это то, что было гарантировано и предусмотрено при предшественнике Трампа - Джо Байдене.

"Второе - то, что фактически осталось на счетах и может быть профинансировано администрацией Трампа. Третье - вопрос расходов, обмен разведданными и передача соответствующей информации спутников Украине. И следующее - это именно вопрос будущей помощи, контрактов, потому что мы понимаем, что война продолжается", - сказал Мусиенко.

Он отметил, что детализации о помощи Украине во время выступления Трампа не прозвучало, но, исходя из сообщений ряда СМИ, в том числе американских, США не остановили предоставление разведданных и связи. Эксперт уточнил, что Starlink работает, обмен соответствующей разведывательной информацией продолжается.

"Очевидно, она в полном объеме не заблокирована", - сказал Мусиенко.

Выступление Трампа перед Конгрессом

Как писал УНИАН, президент США Дональд Трамп выступил с речью в стиле "О положении страны" перед обеими палатами Конгресса. Спич Трампа, во время которого он заявил, что "Америка вернулась", длился час и 40 минут.

Трамп призвал прекратить войну в Украине, которую он описал как "ужасный и жестокий конфликт". Он отметил, что "пришло время остановить это безумие", но не стал подробно описывать, каким образом он собирается это сделать.

Он также прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о готовности к новым переговорам. Трамп сказал, что ценит его шаги.

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