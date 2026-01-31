Европа планирует широкую торговлю с Азией: NYT о противодействии Трампу со стороны ЕС

Лидеры Европейского Союза ищут пути снижения зависимости от США.

Во время экстренного ужина в Брюсселе на прошлой неделе европейские лидеры пытались разработать меры противодействия агрессивной политике президента США Дональда Трампа, который угрожает Европе экономическими санкциями, пишет The New York Times.

По информации издания, глава правительства Италии Джорджия Мелони, идеологическая соратница Трампа по многим вопросам, прибыла на встречу, призывая к продолжению диалога с президентом. Канцлер Германии Фридрих Мерц настаивал на немедленных шагах по уменьшению регуляторных ограничений для бизнеса в Европе, чтобы стимулировать рост и уменьшить зависимость от американской экономики. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для того, чтобы завоевать уважение Трампа, Европа должна продемонстрировать готовность ответить на его угрозы.

"Обсуждения продолжались до утра. По словам трех чиновников, которые были проинформированы о встрече, и по публичным заявлениям лидеров, результатом стали своеобразные рекомендации о том, как вести себя с администрацией Трампа, которая, как ожидается, будет оставаться нестабильной. Лидеры планируют сохранять спокойствие во время будущих провокаций Трампа, угрожать ответными пошлинами и, по словам чиновников, работать за кулисами, чтобы уменьшить военную и экономическую зависимость Европы от ее все менее надежного союзника", - пишет издание.

Авторы пишут, что данный план действий хотя и смелый, но имеет абстрактный подход. И он является примером того, как европейские лидеры давят на Трампа - сильнее, чем раньше.

"Чтобы успокоить Трампа в краткосрочной перспективе, европейцы обсуждают, как усилить безопасность в Арктике. Чтобы уменьшить свою зависимость от Вашингтона в долгосрочной перспективе, они работают над диверсификацией своих торговых отношений, совершенствованием своих вооруженных сил и уменьшением зависимости своих стран от американской технологии", - пишут авторы.

Однако отмечается, что Европа все еще не имеет реалистичного плана быстрого установления военной автономии от Соединенных Штатов. А финансовая и банковская система Европы остается раздробленной, и это затрудняет финансирование амбициозных проектов. "Принятие решений затягивается, а лидеры расходятся во мнениях о том, как реализовать проект, который может длиться годы или даже десятилетия, чтобы уменьшить свою трансатлантическую зависимость", - добавило издание, приводя слова премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера о том, что Европейский Союз часто "плывет на волнах, созданных другими", зависит от "факторов, которые может контролировать" и "недостаточно использует сильные стороны".

Авторы предположили, что первые шаги, предпринятые Европой, будут касаться торговли. В частности, на прошлой неделе европейские лидеры объявили о заключении торгового соглашения с Индией с целью открытия рынков за пределами Америки.

"Освобождение от зависимости от импортных полупроводников, редких земель, американских технологических продуктов и американского оружия даст Европе больше рычагов влияния в партнерстве с Соединенными Штатами – и больше возможностей реагировать на тарифные угрозы, которые стали характерной чертой внешней политики Трампа", – пишут авторы, делая вывод, что угрозы Трампа в отношении Гренландии также побудили европейцев более настойчиво говорить об уменьшении своей военной зависимости от Вашингтона.

