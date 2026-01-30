Трамп пригрозил Великобритании из-за бизнеса с Китаем

Премьер Британии Кир Стармер Стармер добился в Китае успеха в вопросах пошлин на виски и безвизового режим.

Президент США Дональд Трамп предостерег Великобританию от ведения бизнеса с Китаем, заявив, что это "очень опасно".

Как пишет Politico,Трамп сделал это заявление после встречи премьер-министра Великобритании Кира Стармера с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в четверг, где Стармер добился безвизового режима для британских граждан в Китае сроком до 30 дней, а также снижения китайских пошлин на шотландский виски.

Трампа спросили о стремлении Великобритании к более тесным связям с Пекином во время его присутствия на премьере фильма "Мелания" в Вашингтоне. Президент США приберег самую резкую критику для Карни, но также предостерег Великобританию от деловых отношений с Китаем.

"Для них это очень опасно. Я думаю, еще опаснее для Канады вести бизнес с Китаем. Канада переживает не лучшие времена. У них дела идут не очень хорошо, и нельзя рассматривать Китай как решение проблемы. Я очень хорошо знаю Китай. Я знаю, что президент Си – мой друг. Я очень хорошо его знаю. Но это большая преграда, которую нужно преодолеть", - сказал Трамп.

Во вторник вечером в самолете, летевшем в Пекин, Стармер отверг вопросы о том, не вызовет ли его поездка раздражение у Трампа. "Наши отношения с США – одни из самых тесных, которые у нас есть, в сфере обороны, безопасности, разведки, а также торговли и многих других областях", – сказал он.

Стармер подчеркивает, что он не будет выбирать между торговлей с США и Китаем. Даунинг-стрит отметила, что сам Трамп планирует посетить Китай в апреле, и что американский президент назвал Си Цзиньпина своим другом.

Конфликт Трампа с Канадой

Несколько дней назад американский лидер пригрозил Канаде 100% пошлинами, если страна заключит торговое соглашение с Китаем. Это произошло вскоре после того, как Канада и Китай объявили о новом стратегическом партнерстве.

Позже он обвинил Канаду в том, что американская компания Gulfstream до сих пор не получила полную сертификацию в Канаде. Трамп в ответ объявил об отмене сертификаций для всех самолетов, произведенных в Канаде. Он также пригрозил 50-процентными пошлинами на все самолеты Канады, продаваемые в Соединенных Штатах Америки.

