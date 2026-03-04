Капитан ВМС объяснил, как поражение танкера РФ в Средиземном море повлияет на Москву

Это уже влияет на рентабельность поставок сжиженного газа, отметил Андрей Рыженко.

Сам факт того, что в Средиземном море загорелся российский танкер со сжиженным газом, уже способствует позиции Украины, ЕС и США в борьбе с нелегальным экспортом нефти из РФ.

Такое мнение высказал Андрей Рыженко, капитан 1 ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (2004–2020), в эфире Radio NV.

"Было высказано три предположения относительно того, почему это произошло. Первое – это какая-то внутренняя авария на борту корабля. Второе, они говорили, что это может быть дрон Вооруженных сил Украины. И третье - это последствия войны, которая сейчас началась в Иране. В Иране сейчас летают ракеты по всему Ближнему Востоку", - сказал Рыженко.

Он предположил, что Силы обороны действительно могли провести такую операцию. В то же время она имеет определенные сложности, отметил эксперт.

"Она относится к операциям специального назначения. Сложной является именно доставка дрона в этот район. Но я думаю, что она возможна. Такая акция напрямую влияет на падение объемов экспорта сжиженного газа РФ. Там маршруты, страхование. Это уже влияет на логистику, что снижает рентабельность этих поставок", – добавил Рыженко.

Теневой флот РФ: важные новости

Ранее о том, что в Средиземном море загорелся танкер под флагом РФ, сообщили журналисты Reuters. Они отметили, что это судно находится под санкциями США и Великобритании. Судьба экипажа судна пока неизвестна.

Ранее, 1 марта, Бельгия вместе с Францией задержали танкер российского "теневого флота". Отмечалось, что после доставки судна в порт Зебрюгге, оно будет конфисковано.

