Вооруженные силы Бельгии впервые задержали танкер 'теневого флота' РФ

Вооруженные силы Бельгии при поддержке Франции впервые перехватили и взяли под контроль танкер российского "теневого флота". Корабль конвоировали в порт Зебрюгге для дальнейшего ареста. Об этом сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен.

"В течение последних нескольких часов наши вооруженные силы при поддержке французского оборонного ведомства захватили на борт нефтяной танкер, принадлежащий российскому теневому флоту. Судно в настоящее время сопровождают в порт Зебрюгге, где оно будет конфисковано", - написал он.

Франкен подчеркнул, что операцию под кодовым названием "Синий нарушитель" (Blue Intruder) провела команда "чрезвычайно отважных военнослужащих".

"Отличная работа. Больше информации завтра утром", - добавил министр.

Ранее издание Fox News писало, что военное противостояние в водах НАТО является реальным из-за действий "теневого флота" РФ. В частности, через Ла-Манш прошло около 800 теневых танкеров, которые продолжают финансировать войну российского диктатора Владимира Путина в Украине.

В то же время профессор Майкл Кларк заявил для Sky News, что может наступить момент, когда Великобритания и ее союзники "начнут действовать гораздо жестче в отношении этих российских кораблей".

Также сообщалось, что Евросоюз предложил Трампу вместе покончить с "теневым флотом" РФ. По словам журналистов, совместный с США запрет на морские услуги может нанести новый удар по доходам энергетического сектора России.

