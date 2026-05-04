Что будет с курсом доллара в мае: аналитик озвучил новый прогноз

Гривня в апреле ослабла по отношению к доллару и евро, однако в мае ожидается относительная стабильность курса с умеренными колебаниями в пределах 43,75–44,75 грн. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

По его словам, ослабление гривни оказалось более глубоким, чем это диктуют глобальные рыночные тенденции. Среди ключевых причин – недостаток внешнего финансирования, значительный внешнеторговый дефицит и сокращение остатков средств на казначейских счетах на фоне активных бюджетных расходов. Дополнительное давление создают и геополитические риски, в частности влияние ситуации на Ближнем Востоке на украинский экспорт.

В то же время, хотя такая девальвация является логичной, она не подтверждается трендами спроса и предложения валютного рынка, отметил аналитик.

"Население не подключилось к покупке, когда курс активно рос, а межбанк имел лишь ситуативные проблемы с предложением валюты. А соответственно это движение скорее отражает управляемые действия НБУ", – написал Шевчишин.

Говоря о мае, эксперт отмечает, что этот месяц традиционно является периодом межсезонья для валютного рынка: предыдущие аграрные факторы уже исчерпали свое влияние, а новые еще не начали действовать. В это время растет склонность к накоплениям, что усиливает спрос на валюту.

В то же время резких курсовых колебаний не ожидается, поскольку ситуацию будут сдерживать ожидания международной помощи, налоговые платежи в конце месяца и ожидания укрепления курса гривни в июне.

По базовому сценарию, курс доллара в мае может колебаться в пределах 43,75–44,75 грн. Евро, по словам аналитика, останется более волатильным и может находиться в диапазоне 51–52,5 грн.

"Такой широкий диапазон вызван неоднозначной позицией НБУ, который может при падении евро к доллару как поддерживать евро и поднимать доллар, так и для снижения инфляции поддерживать доллар и снижать евро", – пояснил Шевчишин.

В то же время эксперт не исключает и более негативного развития событий. В случае обострения глобальной ситуации, в частности из-за высоких цен на энергоресурсы и затяжных конфликтов, мировая экономика может войти в фазу замедления. Это усилит давление на гривню, и ее нынешнее ослабление может стать лишь началом более длительного тренда.

Вместе с тем в случае деэскалации напряженности на Ближнем Востоке глобальные рынки могут стабилизироваться. Тогда доллар останется волатильным, но постепенно будет слабеть, а гривня будет больше ориентироваться на европейскую валюту и динамику пары евро/доллар.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 4 мая, снизился на 10 копеек и составляет 44,10 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 51,90 гривни за евро.

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,88 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,75 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,75 грн/евро, а курс продажи – 51,52 грн/евро.

