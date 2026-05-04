Японская Terra тестирует в Украине 'убийцу Шахедов' за $2500, – Forbes

Новый беспилотник Terra A1 стоит около 2500 долларов и может изменить экономику противовоздушной обороны.

Японская компания Terra Drone совместно с украинским партнером Amazing Drones разработала новый перехватчик дронов Terra A1, который тестируется как недорогой способ борьбы с ирано-российскими ударными беспилотниками типа "Шахед", пишет Forbes.

По данным разработчиков, Terra A1 стоит около 2500 долларов, развивает скорость до 300 км/ч и имеет дальность полета примерно 32 км. Его задача – перехват более медленных ударных дронов без использования дорогостоящих ракетных систем.

Для сравнения, один "Шахед" стоит десятки тысяч долларов, а ракеты для его сбивания могут стоить миллионы.

Первые испытания проходят в Украине, которая стала главной площадкой для тестирования технологий борьбы с дронами из-за массированных атак и постоянных условий радиоэлектронной борьбы.

Украинский боевой опыт, по словам разработчиков, позволяет быстро совершенствовать систему прямо во время использования – в реальных боевых условиях.

Новая модель ПВО

Идея заключается в изменении подхода к противовоздушной обороне: вместо дорогих ракет – массовые и дешевые перехватчики, которые могут уничтожать вражеские дроны один за другим по принципу "дешево против дешевого".

Аналитики отмечают, что такая модель может стать новым стандартом в борьбе с массированными атаками беспилотников.

Партнерство также рассматривается как шаг к расширению сотрудничества между оборонными промышленностями Японии и Украины. Японские компании получают доступ к проверенным в бою технологиям, а Украина – к производственным мощностям и инвестициям.

Эксперты называют Украину "самой активной лабораторией войны дронов в мире", где новые системы проходят испытания значительно быстрее, чем в традиционных оборонных программах.

"Японская промышленность начинает рассматривать Украину не только как страну, находящуюся в состоянии войны, но и как источник реального, проверенного боевыми действиями ноу-хау в области беспилотников, систем борьбы с беспилотниками и быстрых оборонных инноваций", – говорит Федор Мартынов, партнер Trident Forward.

Разработчики планируют масштабировать производство и интегрировать Terra A1 в многоуровневую систему защиты – от раннего обнаружения до ближнего перехвата целей.

Как сообщал УНИАН, в Украине в реальных боевых условиях тестируют систему DWS-1 от французского стартапа Atreyd, представляющую собой "стену дронов". Сначала ее применят против "Шахедов", а впоследствии и против КАБ.

В Украину уже отправили одну из систем Atreyd и планируют развернуть ее в течение текущего месяца. Издание процитировало одного из представителей компании, который в комментарии Business Insider назвал систему предназначенной для противодействия дальнобойным ударным дронам. Она, по его словам, должна создать своеобразное "минное поле из летающих беспилотников".

