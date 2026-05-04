'Кормить агрессора': историк рассказал, что будет, если отдать Путину Донбасс

С началом иранского конфликта война в Украине может затянуться еще надолго.

Нельзя "кормить" агрессора территориями, ведь каждый раз, когда их отдаешь, он на этом не останавливается, поскольку считает это признаком слабости.

Об этом в интервью "Украинской правде" сказал Ярослав Грицак, историк и профессор Украинского католического университета. Он отметил, что до войны в Иране считал, что война в Украине приближается к концу. Теперь стало очевидно, что это не так.

"Тогда казалось, что война подходит к концу. Сейчас... с началом иранского конфликта война может длиться долго", – предположил историк.

Роль США в переговорах

Отвечая на вопрос о переговорном процессе и роли США в нем, Грицак подчеркнул, что "ситуация сейчас такова, что никто гарантий дать не может". Кроме того, говорит он, Америка при президенте Дональде Трампе "стала очень ненадежным союзником".

"Поэтому возвращаемся к банальной фразе: единственным гарантом безопасности Украины является сама Украина. Война заканчивается тогда, когда агрессор понимает, что цена агрессии слишком высока, и может остановиться. Но пока этого нет", – отметил эксперт.

Капризы Путина

В то же время, отмечает профессор, российский диктатор Владимир Путин заявляет, что война будет продолжаться, пока не будут выполнены все его желания, которые были из самого начала. В частности, речь идет о "денацификации" Украины:

"То есть Путин ставит цели, которые невозможно выполнить".

Историк добавил, что здесь нет ощущения баланса между затратами и возможностью достижения целей, и пока российский диктатор этого не почувствует, ничего не изменится.

Как действовать на переговорах

Историк посоветовал группе украинских переговорщиков и в дальнейшем искать компромисс на встречах, но как можно быстрее закончить горячую фазу войны. А вот приостанавливать переговоры и искать лучшее время или вообще выходить из переговоров историк не советует, поскольку этот вариант "худший и невозможный".

"Это обрекает Украину даже не знаю на что. Это не коллапс, но очень тяжелое испытание для выживания", – сказал Грицак.

Исторические прецеденты

Кроме того, на вопрос, существуют ли исторические примеры, когда территориальные уступки в пользу агрессора могли приводить к стабильному миру, эксперт заметил, что такие случаи есть, но они не релевантны для войны в Украине.

"Был конфликт между Аргентиной и Чили, где они пришли к соглашению при посредничестве Папы Римского. Страны пошли навстречу друг другу и положили конец конфликту", – привел пример профессор и добавил, что "финский вариант" тоже не подходит.

Грицак подчеркнул, что "нельзя кормить агрессора".

"Потому что каждый раз, когда отдаешь территории, агрессор воспринимает это как подарок судьбы и на этом не остановится, поскольку считает это признаком слабости".

Угроза миру со стороны России

Как сообщалось, в Европе опасаются, что Путин будет рассматривать следующие год-два как "окно возможностей", пока Трамп находится в Белом доме, а Европейский Союз еще не укрепил свой военный потенциал.

Европейские чиновники заявили изданию Politico, что Россия в этот период может напасть на одну из европейских стран, чтобы проверить преданность Запада НАТО.

В то же время чиновники и политики считают маловероятным наземное наступление России на страну НАТО, учитывая, насколько сильно Россия истощена в борьбе с Украиной.

