На круизном лайнере в Атлантике произошла вспышка смертельного вируса: есть погибшие

На борту судна в Атлантическом океане зафиксированы случаи заражения опасным вирусом. Пассажиров эвакуируют.

На круизном лайнере MV Hondius в Атлантическом океане произошла вспышка хантавируса, в результате которой погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения, передает BBC.

По данным ВОЗ, подтвержден один случай заражения и еще пять – подозрительных. Один из пассажиров, 69-летний гражданин Великобритании, находится в тяжелом состоянии в реанимации в Йоханнесбурге.

Позже местные власти подтвердили, что он инфицирован вирусом.

Что известно о лайнере

Судно принадлежит компании Oceanwide Expeditions и выполняло рейс из Ушуайи в Кабо-Верде. На борту находилось около 150 туристов из разных стран.

ВОЗ координирует действия по медицинской эвакуации пассажиров с симптомами, а также проводит оценку рисков для общественного здоровья. Части людей уже оказывают помощь, другие остаются под наблюдением на борту.

Что такое хантавирус

Хантавирус передается преимущественно от грызунов через контакт с их выделениями. Инфекция может вызывать тяжелые респираторные поражения и в отдельных случаях представляет смертельную угрозу.

Передача от человека к человеку происходит редко, однако специалисты не исключают такую возможность в определенных условиях.

В Украине был зафиксирован хантавирус у пациента во Львовской области. Заразиться хантавирусами очень легко, и необходимо соблюдать важные правила безопасности, чтобы не подхватить опасную болезнь.

