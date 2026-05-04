Три знака Зодиака вот-вот получат судьбоносный шанс все исправить

В перечне есть представители знака Близнецы.

С 4 мая 2026 года у представителей трёх знаков Зодиака начинается более спокойный и гармоничный период. Понедельник приносит важные инсайты – вы не только получаете новую информацию, но и сразу начинаете понимать, как применить её на практике, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Приходит осознание собственной силы и мудрости, которые раньше могли недооцениваться. Эти внутренние открытия помогают не только вам, но и отражаются на отношениях с окружающими. Вселенная словно подаёт знаки – и в этот день вы действительно готовы их услышать и правильно интерпретировать.

Близнецы

В этот понедельник слова или поступок одного человека могут сильно вас задеть. Однако это становится не просто эмоциональной реакцией, а важным сигналом: вы начинаете чётко понимать, как выстраивать общение с этим человеком дальше.

Когда Меркурий движется прямо, становится очевидно: вы с этим человеком находитесь на разных волнах. Принятие различий – это важно, но ещё важнее установить границы, которые будут комфортны для вас обоих.

Этот период даёт вам внутреннюю опору. Вы осознаёте, что способны оставаться верными своим принципам, не подстраиваясь под чужие ожидания. Вы открыты к развитию, но не готовы жертвовать собой – и это ваша сила.

Рак

Прямое движение Меркурия помогает вам наконец-то разобраться в своих ощущениях: где вам по-настоящему хорошо, а где вы испытываете дискомфорт. И хотя это кажется простым, раньше вам было сложно отделить одно от другого, особенно из-за желания угодить другим.

Сейчас вы становитесь гораздо увереннее в выражении своих чувств. Энергия Меркурия облегчает этот процесс и даёт вам голос, которым вы раньше не всегда пользовались.

Вы учитесь говорить "нет" – и это становится настоящим прорывом. Если что-то вам не подходит, вы больше не пытаетесь это терпеть. Выбирая себя, вы перестаёте соглашаться на неудобные ситуации и не позволяете другим давить на вас.

Стрелец

В этот день вы ощущаете мощный прилив уверенности. Энергия Меркурия приносит вам ценные знания, которые вы способны превратить в реальные достижения.

Вы словно выходите на новый уровень понимания – и это вдохновляет вас двигаться дальше. Осознания, пришедшие сейчас, могут кардинально повлиять на вашу жизнь, и вы готовы использовать этот шанс.

Ваш природный оптимизм усиливается, а вера в лучшее становится ещё крепче. Кроме того, заметно улучшаются ваши коммуникативные навыки: вы легко доносите свои мысли и находите подход к людям. Всё начинает складываться гармонично и именно так, как нужно.

