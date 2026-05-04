Феномен Малой Токмачки: эксперт объяснил, почему россиян так триггерит это село

Село Малая Токмачка Запорожской области не является какой-то переломной локацией, однако для российских оккупантов оно стало "психологически-моральной потерей". Об этом в комментарии УНИАН сказал Иван Тимочко, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Отвечая на вопрос о ситуации вокруг Малой Токмачки, которая уже стала мемом из-за попыток России захватить ее, и почему враг не может закрепиться там, он отметил, что там проходит линия фронта. На это обратили внимание, и поэтому это стало мемом.

"Это так же, как мы говорим уже два года о Покровско-Мирноградской агломерации. Сколько раз уже Герасимов полностью оккупировал? Или Купянск-Вузловой - та же история", - сказал Тимочко.

Он добавил, что это стало мемом, потому что Малая Токмачка - это небольшой населенный пункт, небольшое село.

"И это уже стало довольно ироничным, потому что враг постоянно акцентирует внимание на каких-то крупных городах, но уже даже радуется победе над бабьим селом, а здесь даже этого не получилось. Просто их подловили", - подчеркнул эксперт.

Тимочко отметил, что и сам до конца не понимает, почему россияне уделяют этому селу столько внимания. Таких сел по линии фронта - множество.

На вопрос, почему россиянам не удается захватить это село, он ответил:

"Потому что неловкие, - поэтому и не получается. Запорожская область до недавнего времени была сравнительно спокойным направлением. И о чем-то нужно было отчитываться. А поскольку там происходили бои, то и параллельно противник хотел привязать всю эту историю. Попались на этом".

Возможное значение Малой Токмачки для россиян

В то же время Тимочко отметил, что Малая Токмачка и Орехов - это направление в сторону Запорожья.

"Вроде бы они считали, что смогут там отрезать. Но это в теории - отрезать в сторону Запорожья всю эту линию фронта. Типа, зайти в тыл Вооруженным силам. Но все было очевидно", - сказал председатель Совета резервистов.

Да, считает он, это скорее был акцент из-за "психологически-моральной потери" для россиян. Ведь это Гуляйпольско-Ореховское направление, где в свое время было контрнаступление Вооруженных сил. Тимочко отметил:

"И для них выглядит так, что в Малой Токмачке они остановили Вооруженные силы, а затем перешли в контрнаступление".

Да, подчеркнул он, есть другие направления фронта, где стратегическая активность гораздо выше и целесообразнее делать акцент на тех направлениях. В то же время Малая Токмачка не является какой-то переломной локацией.

Ситуация в Запорожье

Как сообщалось, в конце апреля в Силах обороны Украины опровергли заявления начальника Генерального штаба России Валерия Герасимова об уличных боях в Орехове Запорожской области.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин тогда отметил, что ближайшие позиции российских войск фиксируются в районах Малой Токмачки и северных окраин Нестерянки, но до самого города они не продвинулись.

В начале мая в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отметили, что на Ореховском направлении враг пытался продвинуться в районе населенного пункта Степногорск.

