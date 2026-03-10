Россия начала привлекать к экипажам 'теневого флота' наемников ЧВК 'Вагнер', - СМИ

Журналисты в рамках расследования идентифицировали 17 человек на кораблях "теневого флота" без морской квалификации, 12 из них - имеют связи с группой Вагнера или военной разведкой.

Российский персонал, имеющий опыт работы наемниками и сотрудниками служб безопасности, входит в состав экипажей "теневого флота" России, которые занимаются транспортировкой российской нефти, сообщает Helsingin Sanomat.

Издание совместно с Delfi и международным центром журналистских расследований OCCRP идентифицировали 17 человек на кораблях "теневого флота", действующих в Финском заливе, которые не имели морской квалификации.

Предполагается, что 12 из 17 человек имеют связи с группой наемников Вагнера или военной разведкой России. В статье говорится, что наемники осуществляют контроль экипажа и не дают судам попасть в руки западных стран.

Издание поделилось, что представители нескольких западных военных и гражданских разведывательных организаций, в частности Финская служба безопасности (Supo), подтвердили выводы о наличии "групп безопасности".

Добавляется, что Финская служба безопасности поделилась с изданием версией, что российский "персонал безопасности" среди экипажа могут задействовать в отдельных случаях в качестве контактного лица между "теневым флотом" и российскими вооруженными силами, которые усилили свое присутствие в Балтийском море.

"Теневой флот" РФ: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что через Ла-Манш прошло около 800 теневых танкеров, которые продолжают финансировать войну России против Украины. Как пишет Fox News, это вызывает опасения относительно возможного военного противостояния в водах НАТО. Профессор Майкл Кларк поделился с изданием, что может наступить момент, когда Великобритания и ее союзники "начнут действовать гораздо жестче в отношении этих российских кораблей". Он считает, что "милитаризованное противостояние на море" может реально произойти как в Ла-Манше, так и в Северном море.

Также мы писали, что издание The Economist привело данные, что в декабре 2025 года "теневой флот" перевозил почти 5 млн баррелей в день, которые подпадают под эмбарго. Подчеркивается, что это эквивалентно 11% мировых морских перевозок. Аналитики подсчитали, что каждый пятый танкер, занимающийся международной торговлей, входит в "теневой флот". В то же время издание поделилось, что санкции США на две крупнейшие нефтяные компании России – "Роснефть" и "Лукойл" – действуют. Танкеры, перевозящие 80% нефти, добываемой Россией, подпадают под ограничения.

