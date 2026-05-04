Не вылезает из бункера: европейская разведка узнала, что Путин боится государственного переворота или покушения

На этом фоне Путин проводит недели в бункерах, отмечается в отчете.

Кремль усиливает меры безопасности вокруг российского президента Владимира Путина, опасаясь возможного государственного переворота или покушения на него. Об этом пишет CNN со ссылкой на европейскую разведку.

Отмечается, что на фоне этих опасений Кремль усилил средства наблюдения в домах его ближайших сотрудников. Также поварам, охранникам и фотографам, работающим с Путиным, запретили пользоваться общественным транспортом. Для встречи с кремлевским диктатором каждый должен дважды пройти проверку. Также с собой запрещено брать телефоны с доступом к интернету.

По данным разведки, такие меры были приняты в последние месяцы на фоне убийства высокопоставленного генерала РФ. Все это вызвало беспокойство в Кремле, который сталкивается с рядом проблем как в своей стране, так и за рубежом.

Видео дня

Российские спецслужбы также резко сократили количество мест, которые Путин регулярно посещает. Он с семьей перестали посещать свои резиденции в Москве и на Валдае. Также в этом году Путин не посещал ни одного военного объекта, хотя активно делал это еще в 2025 году. Еще с начала полномасштабной войны Путин проводит недели в модернизированных бункерах.

На все это также повлияла война РФ против Украины. В частности, потери РФ составляют около 30 тысяч в месяц, тогда как успехи на фронте крайне ограничены. Также ощутимыми становятся экономические последствия и новые ограничения, введенные Кремлем, которые влияют непосредственно на пропутинскую элиту.

Риск государственного переворота со стороны ближайшего окружения

По данным разведки, с начала марта Кремль и Путин особенно обеспокоены потенциальной утечкой конфиденциальной информации и возможным заговором с целью переворота в стране. Сам диктатор особенно боится, что для покушения со стороны членов политической элиты РФ будут использованы дроны.

Однако наиболее интересный вывод, отмечает издание, касается бывшего доверенного лица Путина - Сергея Шойгу. Отмечается, что он может быть связан с риском государственного переворота, поскольку сохраняет значительное влияние в высшем военном командовании

Разведка отмечает, что 5 марта в РФ арестовали бывшего заместителя и близкого соратника Шойгу Руслана Цаликова. И это фактически стало "нарушением негласных соглашений о защите между элитами". Цаликова обвинили в хищении, отмывании денег и взяточничестве. Издание подытоживает:

"Западные разведывательные службы редко публикуют подробные отчеты о конфиденциальных обсуждениях вражеских действующих лиц, вероятно, полученные из человеческих или электронных источников, оба из которых рискуют быть скомпрометированными в случае раскрытия. Однако обнародование этих данных может отражать попытку европейских чиновников воспользоваться надеждой, которая, по мнению критиков, долгое время была их единственной стратегией победы над Россией в Украине - дождаться ее внутреннего краха".

Возможность государственного переворота в РФ

Ранее о том, что в России может расти вероятность государственного переворота, заявлял директор по исследованиям Фонда Казимира Пулаского Рубен Ф. Джонсон. Он, в частности, отмечал ряд причин для этого. Среди них - провалы РФ в Украине, а также влияние российской войны на внутреннюю экономику.

Отметим, что в России в последние месяцы начали активную работу по блокированию социальных сетей и ограничению интернета. Как отмечал председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, в России могут опасаться, что через социальные сети могут координироваться протестные акции, которые приведут к свержению режима.

Вас также могут заинтересовать новости: