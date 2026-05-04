Дожди и похолодание накроют часть Украины: где испортится погода

Ближайшая неделя порадует украинцев роскошным весенним теплом и солнышком. Температура будет подниматься до +20°...+25°, а возможно, и выше. Однако с середины недели на западе страны задождит, осадки затронут и северные области. Из-за дождей температура тут снизится до +16°...+22°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В понедельник, 4 мая, практически по всей Украине будет сухо и очень тепло, +20°...+24°. Только на юго-востоке пройдут дожди, а столбики термометров покажут +16°...+19°.

Во вторник в Украине станет еще теплее. В большинстве областей температура поднимется до летних +21°...+26°. На юге и востоке покапают небольшие дожди, из-за чего температура тут будет на немного ниже, +16°...+20°.

6 мая почти по всей стране ожидается +21°...+25°, только на западе старны пройдут кратковременные дожди и местами тут похолодает до +16°...+18°.

В четверг, 7 мая, дожди ожидаются уже не только на западе, но и на севере Украины. Температура тут будет от +19° до +24°. На остальной территории +22°...+26°, а на крайнем востоке - до +27°.

Перед выходными, 8 мая, ситуация существенно не изменится. На западе, севере, а также в Винницкой области ожидаются дожди и температура от +16° до +22°. На остальной территории будет сухо, переменная облачность, температура +20°...+26°.

На выходных осадки покинут западные области и сконцентрируются в полосе Чернигов - Киев - Винница - Черновцы. В зоне дождей температура будет +16°...+18°, а на остальной территории воздух будет прогреваться сильнее.

