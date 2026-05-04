Кадровое решение года: кто стал новым гендиректором Philip Morris в Украине

Philip Morris назначила Артема Коника генеральным директором компании в Украине. На этой должности он сменил Максима Барабаша и будет отвечать за управление бизнесом компании на украинском рынке.

Как сообщили NV Бизнес в Philip Morris, Коник работает в Philip Morris более 20 лет и имеет глубокий управленческий опыт в различных бизнес-функциях. За это время он занимал руководящие должности в сферах бизнес-планирования, маркетинга и коммерции.

С начала полномасштабного вторжения и в дальнейшем он играл ключевую роль в обеспечении непрерывности бизнеса и быстрой перестройке компании для работы в условиях войны.

Максим Барабаш, который возглавлял Philip Morris в Украине и Молдове с 2022 года, назначен вице-президентом Philip Morris International в Европейском регионе. В своей новой роли он будет отвечать за кластер, в который входят Украина, Румыния, Чехия, Словакия и Молдова. Он также будет оставаться руководителем направления стратегических проектов для украинского рынка.

"Артем Коник – сильный лидер с глубоким пониманием бизнеса, рынка и команды. За годы работы в компании он внес весомый вклад в трансформацию коммерческой функции, а также в запуск и развитие дистрибуции инновационных продуктов Philip Morris. Его назначение – часть нашей стратегии развития внутренних лидеров, которые хорошо знают бизнес и способны вести его вперед даже в самых сложных условиях", – отметил Максим Барабаш, вице-президент Philip Morris International.

Это лишь третий случай за более чем 30 лет работы Philip Morris в Украине, когда генеральным директором компании становится украинец.

"Для меня большая честь возглавить Philip Morris в Украине, особенно в такое сложное время. Среди моих ключевых задач – обеспечивать рост бизнеса даже в условиях войны, развивать новые платформы, где мы видим потенциал для лидерства, и формировать будущее нашего бизнеса через развитие новых категорий и изменение подходов к потреблению", – прокомментировал свое назначение Артем Коник.

С 2022 года Philip Morris инвестировала в экономику Украины более 70 млн долларов, а всего за время работы на украинском рынке – более 770 млн долларов.