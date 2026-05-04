Почему японцы едят рис каждый день и не толстеют: эксперты объяснили, в чем секрет

Японцы едят рис почти при каждом приеме пищи, но у них одни из самых низких показателей ожирения в мире. Как пишет g4food.ro, причина кроется не в "чудодейственном" продукте, а в способе построения трапезы, размере порций и ежедневных привычках, которые ограничивают избыток калорий.

Во многих западных диетах углеводы присутствуют в виде закусок, больших порций или сочетаний, богатых жирами и сахаром. Часто их добавляют к уже сытным блюдам. В Японии рис играет важную роль: он является основой трапезы, но в контролируемом количестве. Рис не употребляется в избытке и не "упакован" с другими калорийными добавками.

Размер порции имеет значение

Рис обычно подается в стандартной миске, а не в больших количествах. Таким образом люди знают, сколько они едят, и потребление калорий остается стабильным в каждом приеме пищи. При этом исследования показывают, что большие порции естественным образом приводят к большему потреблению, даже когда чувство голода этого не оправдывает.

Структура приема пищи ограничивает излишества

Японская модель питания построена таким образом, чтобы предотвратить "перегрузку" едой. Обычно прием пищи включает в себя:

рис

суп (обычно мисо)

источник белка (рыба, яйца, тофу или постное мясо)

овощи

соленья

воду или чай

Это сочетание обеспечивает чувство сытости и баланс, уменьшая потребность в перекусах между приемами пищи. В этом отличие от многих западных диет, где еда более калорийна и часто включает сладкие напитки, десерты и дополнительные перекусы,

Рис – это не "чудодейственный продукт"

Некоторые исследования связывают высокое потребление белого риса с повышенным риском развития диабета 2 типа при определенных условиях. Таким образом, рис может быть частью сбалансированной диеты, но сам по себе не является защитным фактором. Общий характер питания все еще играет важную роль.

Меньше ультрапереработанных продуктов

Важным фактором является снижение потребления ультрапереработанных продуктов. В Японии они существуют, но не доминируют в ежедневном рационе в такой же степени, как на Западе. Приемы пищи более четко определены, а постоянные перекусы более редки. Это способствует более сбалансированному потреблению калорий без сознательных усилий.

Физические упражнения являются частью повседневной жизни

Физическая активность интегрируется в повседневную жизнь: ходьба, общественный транспорт, повседневные дела. Этот тип постоянного движения увеличивает ежедневные затраты энергии и помогает поддерживать вес.

Напитки и десерты ограничены

Еще один важный фактор – сокращение потребления сладких напитков. Обычно к еде подают воду или чай. Десерты есть, но они не обязательно включаются в каждый прием пищи, что снижает потребление сахара и калорий.

Как можно применить японскую модель питания

Для тех, кто хочет адаптировать этот стиль питания, несколько простых принципов могут изменить ситуацию:

умеренные порции риса

добавлять суп к еде

включать белок в каждый прием пищи

ежедневно употреблять овощи

ограничивать перекусы

выбирать воду или чай вместо сладких напитков.

