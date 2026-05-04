Обнаружены десятки планет, похожих на Татуин из 'Звёздных войн'

По словам ученых, новый подход может помочь обнаружить большое количество скрытых планет.

Новое спутниковое исследование обнаружило почти 30 необычных планет, которые вращаются не вокруг одной, а сразу двух звезд – подобно Татуину, вымышленному миру из фильма "Звездные войны", где жил герой Люк Скайуокер.

Как пишет The Independent, такие так называемые циркумбинарные планеты долгое время считались почти фантастикой: до этого было известно лишь о 18 подобных объектах, тогда как общее количество открытых экзопланет, вращающихся вокруг одиночных звезд, превышает 6000.

Теперь же новое спутниковое исследование, результаты которого опубликованы в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, позволило за один раз обнаружить 27 потенциальных циркумбинарных планет благодаря применению нового метода. Как пояснила аспирантка University of New South Wales Марго Торнтон, большинство наших знаний о планетах ограничено, ведь они базируются на методах, которые позволяют находить прежде всего самые простые для обнаружения объекты. По ее словам, новый подход может помочь открыть большое количество скрытых планет, в частности тех, которые не выстраиваются в одну линию с нашей линией наблюдения, и лучше понять реальное количество планет во Вселенной.

Метод, примененный в этом исследовании, ранее использовался для анализа систем двойных звезд, но не для масштабного поиска планет. Он заключается в наблюдении за тем, как меняются орбиты двух звезд со временем. Ученые отслеживают вариации в графике их затмений, что может свидетельствовать о влиянии третьего тела – вероятно, планеты – на эти орбиты. Такие затмения вызывают снижение яркости света, поступающего на Землю, что и может указывать на наличие планеты.

Для анализа орбит исследователи использовали данные космического телескопа TESS, запущенного в 2018 году для поиска экзопланет.

Астроном Бен Монте отметил, что новый метод открывает большие перспективы для обнаружения значительного количества планет. По словам Торнтона, на данный момент уже есть 27 сильных кандидатов на планеты в условиях, которые существенно отличаются от нашей Солнечной системы.

Эти "кандидаты" еще должны быть подтверждены будущими исследованиями и могут иметь массу от уровня Нептуна до в десять раз большей, чем масса Юпитера.

В целом, по словам Монте, из 1590 исследованных систем двойных звезд в 27 случаях обнаружены потенциальные планеты – это около 2%. Такой показатель может означать, что во Вселенной существуют тысячи или даже десятки тысяч подобных объектов, которые еще предстоит открыть.

