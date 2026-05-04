Зеленский раскрыл, получает ли Украина антибаллистические ракеты от союзников

Кроме того, президент отметил, что Украина обсудила с партнерами возобновление переговорного процесса с РФ.

Поставки Украине антибаллистических ракет продолжаются в рамках предыдущих договоренностей. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский со ссылкой на генсека НАТО Марко Рютте.

Президент отметил, что в кулуарах саммита Европейского политического сообщества Украина обсудила с партнерами усиление украинской ПВО. Также был затронут вопрос производства необходимых европейских систем и ракет, поддержки программы PURL и возможности обеспечить Европу собственными противоракетными средствами.

Кроме того, по словам президента, во время встречи были обсуждены и дипломатические вопросы, касающиеся мирных переговоров с РФ.

"Из-за войны в Иране сейчас наблюдается очевидная пауза в переговорах. Обсудили, как активизировать этот процесс, контакты с Америкой и роль Европы в нем. Говорили и о ситуации на фронте. Очень важно, что все партнеры отметили, что позиции Украины сейчас значительно крепче. Благодарен нашим воинам", – подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что стороны обсудили потребности защиты украинской энергетики. Он поблагодарил Европу за пакет поддержки в 90 миллиардов евро и подчеркнул важность передачи Украине этих средств как можно скорее – чтобы Киев мог реализовать планы устойчивости в подготовке к зиме.

Ранее Зеленский сообщил, что Финляндия согласилась выделить 300 млн долларов на оборонную поддержку Украины. По его словам, большая часть этих средств пойдет на укрепление противовоздушной обороны Украины.

Также ранее стало известно, что Германия утвердила основные ориентиры бюджета на 2027 год. В нем, в частности, запланирована дальнейшая помощь Украине в размере 11,6 млрд евро. Также Берлин планирует предоставлять Киеву по 8,5 млрд евро ежегодно в течение 2028–2030 годов.

