Какой самый распространённый паук в мире: не все просто

Паук-огурец, ложная вдова, паук-волк - в мире невероятное количество пауков. Зарегистрировано 53 680 видов, многие из которых имеют интригующие названия и особенности. Об этом пишет discoverwildlife.

Пауки относятся к паукообразным, классу беспозвоночных, к которому также относятся сенокосцы, клещи, скорпионы и ложноскорпионы. Их тело состоит из двух частей, восьми ног, шести или восьми глаз, и они производят паутину из паутинных желез на брюшке.

Какой паук самый распространенный в мире

Издание спросило экспертов Международного общества арахнологии, каким, по их мнению, будет ответ. Они отметили, что понятие "самый распространенный" немного зависит от того, что вы ищете - наибольшее количество особей одного вида или пауков, которые встречаются в большинстве мест мира, поскольку их перевозят по всему миру люди.

Паук-сенокосец

Pholcus phalangioides - или космополитный подвальный паук - встречается в большинстве зданий по всему миру и представляет собой, можно сказать, паука-сенокосца. Этот паук охотится на других пауков и безвреден для человека. Его ноги примерно в пять-шесть раз длиннее тела, длина ног взрослой самки составляет около 50 мм. Паук настолько широко распространился по всему миру, что мы до конца не знаем, откуда он произошел.

Многие другие пауки питаются добычей, застрявшей в их паутине, но Pholcus phalangioides активно охотится и находит пауков, сидящих на других гнездах, и поедает их. Они также не избегают каннибализма, если голодны.

Обыкновенный садовый паук

Отмечается, что еще один очень распространенный паук - обыкновенный садовый паук, или Araneus diadematus, которого можно встретить в парках и садах большей части Европы и Северной Америки. Этот паук относится к семейству пауков-кругопрядов, получивших своё название из-за способа плетения паутины.

Все эти пауки имеют пятнистые белые отметины на спинном брюшке и являются одним из крупнейших видов пауков в Великобритании, достигая около 13 мм в длину вместе с лапами.

Хотя садовые пауки не опасны для человека, самки склонны убивать и поедать самцов после спаривания.

Интересно, что хотя эти два вида пауков чрезвычайно распространены, до сих пор не проводилось специального исследования, чтобы определить самого распространённого паука в мире. Доктор Джейсон Данлоп из Международного общества арахнологии сказал:

"Мы не знаем наверняка, поскольку никто специально не изучал этот вопрос. Я подозреваю, что наиболее распространённый вид может принадлежать к так называемому семейству денежных пауков Linyphiidae, поскольку это, как правило, очень маленькие пауки, которые могут встречаться в очень больших количествах в низкой растительности".

Осенью к ним относятся пауки, которые плетут паутину, покрытую росой, способную покрывать целые поля.

Linyphiidae - это семейство мелких пауков, насчитывающее около 5000 видов, также известных как денежные пауки.

Они известны своим умением парить в воздухе: это техника, позволяющая паукам дрейфовать по воздуху. Они также устойчивы к низким температурам, некоторые особи встречаются на снегу при -7 градусах Цельсия в Норвегии.

