Американская компания Virgin Galactic представила космоплан нового поколения

Этот аппарат можно назвать революционным, ведь он должен летать дешевле и чаще, а кроме того, быстрее проходить техническое обслуживание между миссиями.

Virgin Galactic представила фото своего туристического космоплана нового поколения – его вывезли из сборочного цеха в Месе (штат Аризона). Фотографии аппарата компания выложила в сети X.

Сообщается, что Virgin Galactic приступает к финальной интеграции и наземным испытаниям нового космоплана. Аппарат можно считать революционным, ведь он должен летать дешевле и чаще, а кроме того, быстрее обслуживаться между миссиями.

Судя по опыту другого космоплана компании – VSS Unity – путь к первому полету может длиться годами. По мнению специалистов, даже при ускоренном сценарии запуск можно ожидать не раньше конца 2027 или начала 2028 годов.

Специалисты считают, что для настоящей революции на рынке суборбитальных запусков Virgin Galactic нужно не просто запустить один аппарат, а создать целый флот таких космопланов и выйти на сотни полетов в год. Иначе бизнес не сможет окупиться.

Эксперты предупреждают – если новый корабль не удастся быстро ввести в эксплуатацию, суборбитальный космический туризм, который недавно считался перспективным рынком, может исчезнуть на долгие годы.

Virgin Galactic. Справка УНИАН

Virgin Galactic – американская компания, входящая в Virgin Group и организующая туристические суборбитальные космические полеты и запуски небольших спутников.

Туристические полеты осуществляются с помощью самолета-разгонщика, который поднимает космолет на заданную высоту, после чего происходит отстыковка. Дальнейший путь космоплан проходит самостоятельно.

На борту космического корабля может находиться до восьми человек одновременно: два пилота и шесть пассажиров. VSS Unity может подниматься на высоту до около 90 км. Цена билета составляет $750 000 за место. Несмотря на высокую цену, доходы от полетов остаются минимальными.

Главным конкурентом Virgin Galactic на рынке выступает американская компания Blue Origin. Она использует систему многоразового космического запуска с вертикальным взлетом и посадкой, получившую название New Shepard.

Сегодня Blue Origin также сталкивается с трудностями. Место на New Shepard обходится клиентам примерно в миллион долларов, но программа так и не стала прибыльной. После аварии в 2022 году она была надолго приостановлена.

Сейчас Blue Origin концентрирует усилия на другой разработке – двухступенчатой тяжелой ракете New Glenn, призванной конкурировать с носителями SpaceX. Недавно компания осуществила новый запуск ракеты.

