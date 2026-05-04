Садок вишневий коло хати: май – идеальное время для посещения музея в Пирогово (фоторепортаж)

Весной музей в Пирогово радует гостей цветущими деревьями и обновленными экспозициями.

В минувшие выходные в Киев наконец пришло долгожданное потепление, поэтому киевляне и гости города массово отправились гулять на свежий воздух, ловя солнечные лучи и любуясь весенней зеленью.

Одним из самых популярных мест для прогулок стал Национальный музей народной архитектуры и быта Украины, также известный как Музей под открытым небом в Пирогово.

Сейчас там уже много зелени насыщенного цвета, а также активно цветут фруктовые деревья – вишни, черешни, абрикосы, а совсем скоро наступит очередь яблонь и груш.

В то же время не так давно в музее обновили несколько экспозиций, в частности, отреставрировали мельницу в крымскотатарской зоне.

Еще из приятного – на середине кругового маршрута вокруг музея отремонтировали уборную, которая также может использоваться как бомбоубежище.

Как работает музей в Пирогове и сколько стоит вход

Согласно информации на сайте музея, с мая по август музей в Пирогово открыт для посетителей ежедневно с 9:00 до 18:00. Впрочем, гулять по территории можно до наступления темноты.

Летом экспозиции внутри домиков открыты для посещения также с 9:00 до 18:00, однако по вторникам и средам они закрыты для осмотра.

Стоимость полного входного билета составляет 200 гривень, а для школьников, студентов, пенсионеров и лиц с инвалидностью 2, 3 групп – 100 гривень. Для детей дошкольного возраста, участников боевых действий и еще ряда льготных категорий вход бесплатный.

Музей в Пирогове в разные времена года

Как сообщал УНИАН.Туризм, на самом деле Музей под открытым небом в Пирогово прекрасно подходит для посещения в разные времена года.

Например, зимой он радует бескрайними заснеженными пейзажами, а осенью – буйством разноцветных красок. Летом же колорита музею добавляют огромные пшеничные поля.

