alyona alyona отдает свой Instagram воспитательнице детсада

4 мая в сторис alyona alyona не реп-будни, а жизнь обычного детского сада. Украинская рэп-дива на день передала свой аккаунт воспитательнице из Ивано-Франковска Кристине Микуляк.

Артистка, которая в свое время сама работала воспитательницей, решила поддержать коллег и показать драйв и сложность этой профессии. Кристина Микуляк – лучшая воспитательница страны по версии прошлогодней премии Global Teacher Prize Ukraine – в течение дня будет показывать закулисье работы в детском саду: от детских размышлений о мире до профессиональных нейроигр.

Это возможность увидеть дошкольное образование таким, каким оно есть на самом деле: энергичным, эмоциональным и невероятно важным. Именно в детских садах, через игру и поддержку, ежедневно закладывается фундамент, на котором будет держаться вся последующая жизнь ребенка.

"Каждый день учителя и воспитатели делают невероятную работу. В условиях войны – под обстрелами, в укрытиях – они остаются опорой для детей и не останавливаются. Это о смелости, преданности и вере в будущее. Именно они сегодня формируют поколение, которое будет строить страну завтра. Важно не молчать об этом – благодарить каждого, кто, несмотря ни на что, продолжает учить и быть рядом с нашими детьми", – говорит alyona alyona.

В этом году воспитатели детских садов смогут в четвертый раз получить специальную номинацию "Дошкольное образование" от МОН и ЮНИСЕФ в рамках национальной педагогической премии Global Teacher Prize Ukraine, которую организует общественный союз "Освитория". Победитель номинации "Дошкольное образование" получит 500 000 гривен на реализацию своей образовательной мечты.

Как принять участие? В премии могут принять участие как учителя школ, так и педагоги детских садов в отдельной номинации "Дошкольное образование". Подать анкету или номинировать любимого педагога (как воспитателя, так и учителя) можно на сайте до 1 июля. Принять участие.

Премию для выдающихся учителей Global Teacher Prize Ukraine организует Освитория при поддержке Министерства образования и науки Украины, Министерства цифровой трансформации Украины, национальной эдьютеймент-платформы актуальных знаний и навыков "Дія".Освіта, Антикоррупционной инициативы Европейского союза в Украине (EUACI), ИТ-компании SoftServe, KSE Foundation и Talents for Ukraine, а также Укрзализныци. 1+1 media выступает генеральным медиапартнером, платформа кино и телевидения Киевстар ТВ, Общественное вещание, Украинская правда, hromadske, медиасеть "Окно Восстановления", медиа позитивных новостей и историй ШОТАМ, а также медиа "Лачен пишет", ProKyiv и ProDnipro обеспечивают информационную поддержку.

