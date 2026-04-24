Танкеры, связанные с Россией, избегают шведских вод: Bloomberg раскрыл причину

Данные мониторинга судов показывают, что большинство российских танкеров не следовали по своему обычному маршруту.

Нефтяные танкеры, перевозящие российскую нефть через Балтийское море, избегают шведских вод после того, как страна начала заходить на суда в море для проверки их документов.

Данные слежения за судами, собранные Bloomberg, показывают, что из 22 санкционированных танкеров, двигавшихся по маршруту с 7 апреля, 13 шли к югу от датского острова Борнхольм вместо более привычного северного маршрута ближе к Швеции, который они использовали ранее.

Отмечается, что это знаменует собой явное изменение маршрута, поскольку танкеры, подозреваемые в принадлежности к флоту, перевозящему российскую нефть, похоже, меняют курс, чтобы избежать шведских санкций.

Эти данные, которые согласуются с выводами недавнего репортажа шведского вещателя TV4, являются еще одним признаком того, что более агрессивный мониторинг так называемого теневого флота России заставляет суда выбирать новые, потенциально более длинные маршруты с более высокими затратами на топливо.

В издании подчеркнули, что эти суда, которые часто плохо обслуживаются, имеют неравномерное страхование и непрозрачные флаги, рассматриваются как ключевое средство для России продолжать экспорт сырой нефти для финансирования войны в Украине.

"Россия обратилась к этому флоту после того, как санкции заставили многие основные танкеры отказаться от грузов этой страны. С тех пор западные страны начали вводить прямые санкции против частей теневого флота", – говорится в материале.

Анализ, проведенный в конце марта, показал, что связанные с Россией танкеры избегали Ла-Манша после того, как правительство Великобритании пригрозило их арестовать, иногда плавая к северу от Шотландии, чтобы избежать запрета.

"Изменения в Балтийском море произошли после того, как шведская береговая охрана задержала суда Sea Owl 1 и Caffa в марте из-за подозрений, что они плывут под чужими флагами. В начале апреля чиновники также поднялись на борт Flora 1 по подозрению в утечке нефти. Это обвинение не было доказано, и судно было освобождено", – говорится в материале.

Задержание судов РФ

Как сообщал УНИАН, в начале апреля береговая охрана Швеции заявила о задержании нефтяного танкера в Балтийском море, который, предположительно, входит в так называемый российский "теневой флот" и может быть источником разлива нефти длиной около 12 км вблизи острова Готланд.

Речь идет о судне Flora 1, которое задержали у южного побережья Швеции. По данным MarineTraffic, танкер вышел из российского порта Приморск, однако его конечный пункт назначения остается неизвестным.

В ведомстве отметили, что разлив нефти, вероятно, не достигнет побережья. В то же время уже начато расследование по подозрению в экологическом преступлении. Также сообщается, что судно, вероятно, находится в санкционном списке ЕС, а его флаг остается неопределенным.

