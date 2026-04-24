Танкеры, связанные с Россией, избегают шведских вод: Bloomberg раскрыл причину

Нефтяные танкеры, перевозящие российскую нефть через Балтийское море, избегают шведских вод после того, как страна начала заходить на суда в море для проверки их документов.
Данные слежения за судами, собранные Bloomberg, показывают, что из 22 санкционированных танкеров, двигавшихся по маршруту с 7 апреля, 13 шли к югу от датского острова Борнхольм вместо более привычного северного маршрута ближе к Швеции, который они использовали ранее.
Отмечается, что это знаменует собой явное изменение маршрута, поскольку танкеры, подозреваемые в принадлежности к флоту, перевозящему российскую нефть, похоже, меняют курс, чтобы избежать шведских санкций.
Эти данные, которые согласуются с выводами недавнего репортажа шведского вещателя TV4, являются еще одним признаком того, что более агрессивный мониторинг так называемого теневого флота России заставляет суда выбирать новые, потенциально более длинные маршруты с более высокими затратами на топливо.
В издании подчеркнули, что эти суда, которые часто плохо обслуживаются, имеют неравномерное страхование и непрозрачные флаги, рассматриваются как ключевое средство для России продолжать экспорт сырой нефти для финансирования войны в Украине.
"Россия обратилась к этому флоту после того, как санкции заставили многие основные танкеры отказаться от грузов этой страны. С тех пор западные страны начали вводить прямые санкции против частей теневого флота", – говорится в материале.
Анализ, проведенный в конце марта, показал, что связанные с Россией танкеры избегали Ла-Манша после того, как правительство Великобритании пригрозило их арестовать, иногда плавая к северу от Шотландии, чтобы избежать запрета.
"Изменения в Балтийском море произошли после того, как шведская береговая охрана задержала суда Sea Owl 1 и Caffa в марте из-за подозрений, что они плывут под чужими флагами. В начале апреля чиновники также поднялись на борт Flora 1 по подозрению в утечке нефти. Это обвинение не было доказано, и судно было освобождено", – говорится в материале.
Задержание судов РФ
Как сообщал УНИАН, в начале апреля береговая охрана Швеции заявила о задержании нефтяного танкера в Балтийском море, который, предположительно, входит в так называемый российский "теневой флот" и может быть источником разлива нефти длиной около 12 км вблизи острова Готланд.
Речь идет о судне Flora 1, которое задержали у южного побережья Швеции. По данным MarineTraffic, танкер вышел из российского порта Приморск, однако его конечный пункт назначения остается неизвестным.
В ведомстве отметили, что разлив нефти, вероятно, не достигнет побережья. В то же время уже начато расследование по подозрению в экологическом преступлении. Также сообщается, что судно, вероятно, находится в санкционном списке ЕС, а его флаг остается неопределенным.