На помощь России пришла одна из стран ЕС: 'теневой флот' пополнился новыми танкерами

Судовладельцы соблазнились рекордной стоимостью перевозки российской нефти.

Две греческие компании, на фоне рекордного повышения ставок фрахта, согласились перевозить российскую нефть на трех новых танкерах, сообщает Bloomberg.

Журналисты обратили внимание на то, что, как правило, российскую нефть перевозят на кораблях, которые уже доживают свой век. В то же время издание отмечает, что санкции США против "Лукойла" и "Роснефти", а также ограничения Запада в отношении танкеров "теневого флота" сократили список желающих транспортировать "черное золото" из России. Bloomberg считает, что многие судовладельцы боятся попасть под западные ограничения.

Издание со ссылкой на данные компании Vortexa отмечает, что для транспортировки российского сырья не хватает танкеров. Это уже привело к росту стоимости его перевозки. По данным международного ценового агентства Argus Media, в декабре 2025 года стоимость перевозки нефти из РФ выросла до двухлетнего максимума.

"Средняя ставка за транспортировку российской нефти Urals из порта Приморск к западному побережью Индии в конце декабря превысила 60 долларов за тонну – самого высокого уровня за последние два года. Для сравнения: в начале прошлого года стоимость фрахта составляла около 25 долларов за тонну", – отмечают журналисты.

Рекордные ставки перевозки российской нефти, по данным Bloomberg, стимулировали две греческие компании Dynacom Tankers Management Ltd. и Capital Ship Management Corp. Они решили подзаработать на перевозке российской нефти, стоимость которой упала ниже установленного в ЕС потолка цен. Для перевозки московского "черного золота" будут использовать новые танкеры.

Россия с начала полномасштабного вторжения создала теневой флот, который, по данным центра противодействия дезинформации, насчитывает более тысячи кораблей для продажи нефти в обход западных санкций. ЕС и США периодически вносят такие корабли в санкционные списки, но Россия все же имеет возможность использовать "теневой флот".

Впрочем, 22 октября США объявили о введении санкций против российских нефтяных гигантов "Лукойла" и "Роснефти", что, по мнению Bloomberg, уменьшило список желающих присоединиться к "теневому флоту".

Из-за американских ограничений РФ была вынуждена существенно снижать стоимость своей нефти. В декабре средняя стоимость российской нефти впервые за 5 лет опустилась ниже 40 долларов за баррель.

