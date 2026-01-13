Благодаря давлению удалось остановить не менее 20% судов теневого флота РФ, - Зеленский

Ограничения на экспорт российской нефти по морю должны сократить российские доходы как минимум на 30 миллиардов долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о текущих результатах скоординированного давления на деятельность российского теневого флота. В частности, в настоящее время не менее 20% судов этого флота остановлены. Об этом глава государства сообщил в Telegram по итогам доклада первого заместителя руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Луговского.

Как отметил президент, он проинформировал о непубличных подходах у партнеров к коммуникации с российской стороной и реальном отношении к Украине и к переговорам на этом этапе. Зеленский добавил, что важно, чтобы "все наши позиции базировались на реальных перспективах".

Также глава государства поручил СВР предоставить партнерам новую информацию о российских попытках расширить танкерный флот.

"Благодаря нашим скоординированным с частью государств мерам давления на теневой флот, по меньшей мере 20% судов флота остановились, и Россия пытается компенсировать эту потерю привлечением новых судов. Все они должны быть добавлены в санкционные списки. Будем продолжать и санкционное давление на команды танкеров, капитанов, страховщиков и всю инфраструктуру теневого флота", – сообщил Зеленский.

Вместе с тем, как отметил президент, ограничения российского морского экспорта нефти, которые действуют сейчас, в годовом измерении должны сократить российские доходы как минимум на 30 миллиардов долларов.

"Дополнительное давление точно увеличит этот объем российских потерь, а следовательно, сократит финансирование российской войны. Также будем информировать партнеров и о новых схемах китайских компаний, которые помогают России обходить санкции против финансового сектора", - добавил Зеленский.

По мнению главы государства, задача всех в мире, кто хочет окончания этой войны, должна заключаться в том, чтобы сокращать российскую способность адаптироваться к давлению в ответ на эту войну. "Результативное давление на агрессора – это главное удобрение для дипломатического процесса", – заявил Зеленский.

В декабре журналист-международник The Telegraph Адриан Бломфельд сообщал, что НАТО ничего не делает с "теневым флотом", даже когда есть доказательства диверсий. Он, в частности, рассказывает историю танкера Eagle S, который год назад протащил якорь по дну Балтийского моря, повредив несколько подводных кабелей. После этого танкер вместе с экипажем был арестован Финляндией.

Несмотря на наличие целого набора неопровержимых доказательств, что именно этот танкер повредил кабели, в октябре окружной суд Хельсинки отклонил уголовные обвинения против экипажа.

В то же время, правительство Великобритании определило правовую основу для проведения рейдов британских сил, в ходе которых могут быть захвачены сотни судов российского теневого флота.

