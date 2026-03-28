Хакеры взломали личную почту директора ФБР и слили его личные фото

Проиранская хакерская группа заявила об атаке на Пателя, опубликовав его личные данные и фотографии в сети.

Хакерская группировка Handala сообщила, что взломала личную учетную запись директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кеша Пателя и опубликовала архивы с личными материалами. Среди обнародованного – старые фото, резюме и документы, некоторым из которых более десяти лет.

В своем заявлении хакеры написали, что имя директора ФБР "теперь среди жертв успешных взломов", пишет Sky News.

В ФБР заявили, что знают о кибератаке на личную почту Пателя и уже приняли меры для минимизации рисков. В бюро подчеркнули, что обнародованные материалы носят "исторический характер" и не содержат секретной правительственной информации.

Видео дня

Что именно слили хакеры

Среди опубликованных файлов – фотографии Пателя прошлых лет: в частности, возле антикварного автомобиля и с сигарой. Также появились документы, связанные с его частными поездками и бизнесом до работы в ФБР.

По информации источников, еще в декабре 2024 года Пателя предупреждали, что он является потенциальной мишенью иранских хакеров. В то же время точное время взлома остается неизвестным.

Хакеры связывают атаку с политикой США

Группа Handala также заявила о причастности к недавней кибератаке на американскую компанию Stryker, объяснив это ответом на действия США на Ближнем Востоке.

Между тем Министерство юстиции США недавно объявило о закрытии нескольких доменов, связанных с иранскими хакерскими операциями.

Другие новости, связанные с ФБР

Как сообщал УНИАН, в возрасте 81 года скончался экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Бывший чиновник долгие годы страдал болезнью Паркинсона. Он был специальным прокурором США в расследовании вмешательства России в американские выборы 2016 года, а в июле 2018 года он выдвинул обвинения во вмешательстве в выборы 12 гражданам РФ.

На эту новость отреагировал президент США Дональд Трамп: "Роберт Мюллер только что скончался. Хорошо, я рад, что он умер. Теперь он больше не сможет причинять вред невинным людям!" – написал Трамп.

