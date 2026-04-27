'Я не педофил': Трамп резко раскритиковал заявление стрелка из отеля Hilton

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал "манифест" мужчины, устроившего стрельбу во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton. Об этом пишет CBS News.

Издание получило копию "манифеста", в котором 31-летний Коул Аллен заявлял, что "больше не готов позволить педофилу, насильнику и предателю" запятнать его руки своими преступлениями. Также он отмечал, что намерен нацелиться на чиновников администрации президента США, "от самых высоких до самых низких".

В интервью журналистка попросила президента США отреагировать на эти заявления стрелка, на что Трамп ответил крайне агрессивно.

"Я ждал, пока вы это прочитаете, потому что знал, что вы это сделаете, потому что вы... вы ужасные люди. Да, он это написал. Я не насильник. Я никого не насиловал. Я не педофил. Извините. Я не педофил. Меня связывали со всем, что не имеет ко мне никакого отношения. Меня полностью оправдали… Я прочитал манифест. Знаете, он больной человек. Но вам должно быть стыдно это читать", – заявил Трамп.

Он также назвал этот манифест стрелка "бессмыслицей от какого-то больного человека". Также он заявил, что подозреваемый "радикализировался" и стал "антихристианином".

"Он много переживал, судя по тому, что написал. Его брат жаловался на него и, кажется, сообщил в полицию. И его сестра тоже жаловалась на него. Его семья была очень обеспокоена. Он, видимо, был довольно больным человеком", – добавил Трамп.

Стрельба на торжественном ужине Трампа: что известно

Напомним, во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton, США, произошла стрельба. На этой встрече, в частности, присутствовали президент Дональд Трамп и первая леди, которых срочно вывели агенты Секретной службы.

Позже стало известно, что стрелком оказался 31-летний Коул Аллен. По данным СМИ, во время допроса он заявил, что планировал застрелить чиновников администрации Трампа. О ком именно шла речь – не сообщалось.

Накануне стрельбы мужчина написал "манифест", в котором четко заявил о своих намерениях застрелить американских чиновников. Он передал его родственникам, которые отправили этот "манифест" в полицию. Поэтому правоохранители могли знать о подобных планах заранее.

