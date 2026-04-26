Стрельба в США: нападавший назвал свой мотив, – СМИ

В настоящее время правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства происшествия.

Мужчина, устроивший стрельбу на торжественном ужине с участием Дональда Трампа, планировал убить именно представителей президентской администрации. Об этом пишет CBS News со ссылкой на два осведомленных источника в правоохранительных органах.

По словам собеседников издания, во время инцидента в общей сложности было произведено от пяти до восьми выстрелов. Сам стрелок не был ранен, но его доставили в больницу для обследования.

"Официальные лица не обнародовали информацию о возможных мотивах подозреваемого, но два источника сообщили, что после ареста он заявил правоохранительным органам, что хочет застрелить чиновников администрации Трампа", – пишет CBS News.

Кого конкретно из президентской команды хотел убить нападавший, не уточняется.

Стрельба на торжественном ужине с Трампом

Как писал УНИАН, во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома мужчина с оружием попытался прорваться в бальный зал, где находились президент США Дональд Трамп с женой и другие высшие чиновники, и открыл огонь из дробовика по сотрудникам службы безопасности.

О пострадавших пока не сообщается. Только один сотрудник правоохранительных органов получил попадание в бронежилет.

Нападавшим оказался 31-летний мужчина, проживавший в этом же отеле.

