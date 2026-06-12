ВСУ перерезают все пути в Крым из Херсонской области: в ISW объяснили, что ждет россиян

Удары Украины перекрыли все сухопутные пути в оккупированный Крым из оккупированной Херсонской области.

Украинские силы блокируют несколько мостов, соединяющих оккупированную Херсонскую область с Крымом. Таким образом ВСУ разрушают ключевые логистические маршруты россиян на полуостров и создают препятствия для дальнейшего наступления врага. Об этом пишут аналитики Института изучения войны, анализируя последствия от украинских ударов.

Так, глава оккупационных сил Херсонской области Владимир Сальдо заявил 11 июня, что украинские силы нанесли удары по нескольким мостам, соединяющим оккупированную Херсонскую область и Крым: мосту через Северо-Крымский канал возле оккупированных Преображенки и Мирного; дорожному мосту Перекоп-Армянск; и дорожному мосту Ставки. Эти мосты проходят над Северо-Крымским каналом и вдоль трассы М-17 Армянск-Олешки.

"Украинский командир сообщил 11 июня, что ВСУ нанесли удар по российскому логистическому маршруту в оккупированный Крым через Армянск, повредив или уничтожив около 50 российских военных грузовых автомобилей, перевозивших топливо и боеприпасы", - отмечают аналитики.

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Командир заявил, что российские войска перенаправили логистику на Армянский маршрут после ударов Украины в ночь с 7 на 8 июня и 9 июня, повредивших Чонгарский мост, движение по которому оккупационные власти перекрыли. По его словам, предыдущие удары вынудили российские войска снабжать Гуляйпольское направление, используя маршруты из Крыма вместо оккупированной Донецкой области.

Также российские тг-каналы писали, что удары Украины в ночь с 10 на 11 июня; в ночь с 7 на 8 июня и 9 июня временно перекрыли все сухопутные пути в оккупированный Крым из оккупированной Херсонской области, а также серьезно повредили Чонгарский мост.

Как отмечают в ISW, украинские войска наращивают свою кампанию ударов средней дальности по российским логистическим маршрутам на оккупированном юге Украины, нарушая возможность России безопасно использовать пути снабжения из России в оккупированный Крым.

"Продолжение украинских ударов, вероятно, будет иметь каскадные последствия на поле боя и может осложнить подготовку России к наступательным операциям", - подчеркивают аналитики.

Украина перекрывает Крым

Силы обороны Украины нанесли критические удары по Чонгарскому мосту, разрушив его до уровня опор, а также уничтожили переезд в Армянске. Это полностью прервало сухопутную логистику РФ через трассу "Новороссия".

По словам командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди (Мадяра), Украина серьезно взялась за реализацию плана по изоляции оккупированного Крыма. Благодаря кампании украинских ударов за последний месяц движение транспорта на трассе, соединяющей Ростов, Мариуполь, Мелитополь и Крым, сократилось более чем на две трети. Мадяр убежден, что в течение следующего месяца Украина будет уже полностью контролировать эту дорогу.

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