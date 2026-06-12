Где ни в коем случае не стоит хранить хлеб: эксперты назвали единственное место

По словам экспертов, если вы планируете съесть хлеб в течение нескольких дней, держите его на кухонной столешнице.

Холодильники предназначены для хранения молока, остатков еды и сыра, но отнюдь не для хлеба. Как пишет Simply Recipes, холодильник может замедлить рост плесени, но при этом хлеб будет быстро черстветь и станет невкусным.

"Низкие температуры выше нуля делают хлеб черствым и сухим в три раза быстрее, чем если бы он лежал в уютном месте на кухонной столешнице", - добавляют в материале.

Лучший способ хранения хлеба

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Лучший способ хранения хлеба зависит от его сорта и того, когда вы планируете его съесть.

Для хрустящих хлебцев ручной работы: храните их в бумажном пакете на кухонной столешнице при комнатной температуре. Это обеспечит достаточный приток воздуха, чтобы сохранить желаемую хрустящую корочку. Также избегайте пластика, который удерживает влагу и делает хрустящую корочку мягкой.

"Краткосрочное хранение: если вы планируете съесть хлеб в течение нескольких дней, держите его на кухонной столешнице. После того как разрезали хлеб, положите его разрезанной стороной вниз непосредственно на разделочную доску. Это создает естественное уплотнение, которое защищает мякиш от высыхания. Затем накройте хлеб бумажным пакетом, чтобы защитить его", - советуют в публикации.

Для мягкого хлеба для бутербродов: такой хлеб стоит хранить в том же полиэтиленовом пакете, в котором он был продан. Такой пакет разработан для того, чтобы хлеб оставался мягким, и это именно то, что предполагал производитель. Вам следует хранить его при комнатной температуре, как можно дальше от источников тепла и солнечного света.

"Долгосрочное хранение: все, что вы не съедите за несколько дней? Заморозьте. Даже не думайте о холодильнике. Замораживание практически полностью останавливает процесс черствения. Это работает для целых буханок, половинок или нарезанного хлеба для бутербродов (нарезанный хлеб отлично подходит для тостов прямо из морозилки). Положите хлеб в пакет с застежкой, выдав из него как можно больше воздуха", - подчеркивает издание.

Однако перед размораживанием выньте хлеб из пакета, ведь конденсат сделает его влажным. Затем оставьте его при комнатной температуре, пока он полностью не разморозится. Чтобы корочка и мякиш были как у свежеиспеченного хлеба, на короткое время поставьте его в духовку, чтобы подогреть.

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