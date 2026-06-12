Город в США предлагает бесплатную землю и деньги за переезд: что нужно делать

Это место - для любителей сельской жизни и размеренного ритма.

Фермерский городок Кертис в штате Небраска, США, с населением восемьсот человек усиленно ищет новых жителей. Желающим переехать сюда предлагают бесплатную землю и финансовые стимулы, однако есть некоторые важные условия, пишет meglepetes.hu.

Инициатива на первый взгляд звучит заманчиво: желающие могут бесплатно получить участки под застройку в благоустроенной местности с базовой инфраструктурой. Большинство участков уже имеют дороги, коммуникации, водоснабжение и электричество.

В то же время программа не предназначена для инвесторов или тех, кто строит дачи для временного проживания. Городская администрация установила четкие условия: заявители должны построить дом на предоставленном участке максимум за два года и жить в Кертисе постоянно.

Видео дня

Поселение пытается сделать переезд более привлекательным не только с помощью земли, но и с помощью финансовой поддержки, особенно для семей с детьми. Суть стимула заключается в том, что семьи, которые записывают своих детей в местную школу, могут получать поддержку. Размер поддержки зависит от количества детей: на одного ребенка предусмотрено 700 долларов, на двоих детей – 1200, на троих и более – до 1700 долларов.

Какова жизнь здесь на самом деле?

Кертис расположен в регионе Великих равнин, где повседневная жизнь определяется сельским хозяйством. Переехавшие сюда могут рассчитывать не на насыщенную программу или бурную ночную жизнь, а скорее на тихие улицы, знакомые лица и размеренный ритм.

Такой образ жизни подходит не всем. Для тех, кто привык к комфорту большого города, тот факт, что до крупной больницы, университета или торгового центра нужно долго ехать, может стать серьезным изменением. Местная экономика в основном основана на сельском хозяйстве и предоставлении основных услуг, поэтому возможности трудоустройства могут быть более ограниченными.

Также важно отметить, что финансирование строительства дома, соблюдение всех местных правил и повседневные расходы по-прежнему остаются ответственностью переезжающих.

Ранее УНИАН рассказывал, что в Шотландии выставлен на продажу частный остров площадью 9,7 гектара с поместьем. Есть лишь одна проблема - добраться до него можно только на лодке.

Вас также могут заинтересовать новости: