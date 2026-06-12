Эстетические предпочтения нередко отражают определенные черты характера человека.

Иногда мы выбираем вещи не разумом, а интуицией - именно поэтому случайно понравившийся цвет, образ или предмет может рассказать о нас немного больше, чем кажется на первый взгляд.

Не зря этот тест - психологический: он предлагает выбор между пятью платьями, каждое из которых символически связано с разными чертами личности.

Психологический тест - что скрывает ваше подсознание

Стоит помнить, что подобные тесты носят исключительно развлекательный характер и не являются научным методом определения личности. Их задача – помочь взглянуть на себя с новой стороны и просто интересно провести время.

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Чтобы пройти психологический тест, просто посмотрите на пять платьев и выберите то, которое привлекло вас больше остальных.

Психологический тест - картинки и ответы

Не анализируйте детали слишком долго – доверьтесь первому впечатлению. Именно спонтанный выбор чаще всего связан с нашими внутренними предпочтениями и особенностями характера.

Платье №1

Вы выбираете спокойные и простые вещи без лишних деталей. Вам важно ощущение порядка и стабильности, а не яркий эффект. Обычно вы кажетесь более сдержанным человеком, чем есть на самом деле: внутри у вас есть четкие принципы и требования к себе и окружающим.

Платье №2

Вы привыкли опираться на свой опыт и здравый смысл, а не на случайность. В решениях вам важно понимать, к чему приведет выбор, и избегать ненужного риска. Вы чувствуете себя увереннее, когда ситуация понятна и управляемая.

Платье №3

Вы замечаете детали, которые другие часто пропускают. Ваша харизма часто привлекает к вам интересных и необычных людей. К тому же вы чаще выбираете то, что "смотрится целостно", а не то, что просто удобно или привычно.

Платье №4

Вы предпочитаете самостоятельно формировать мнение и не полагаться на готовые объяснения. Даже если есть общее мнение, вам важно проверить его на собственном опыте. В выборе вы больше ориентируетесь на свое ощущение правильности, чем на внешнее мнение.

Платье №5

Вы быстро переходите от мысли к действию и не любите долго откладывать решения. Вам проще попробовать и разобраться по ходу, чем заранее все просчитывать. Иными словами, вы больше доверяете опыту, чем теории.

Ранее мы сделали психологический тест по картинкам птиц, который откроет, насколько вы наивный человек.

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