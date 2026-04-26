На торжественном ужине Трампа со СМИ произошла стрельба: детали

Торжественный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton превратился в место происшествия.

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп были экстренно выведены агентами Секретной службы с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома после того, как мужчина открыл огонь из дробовика по сотрудникам службы безопасности.

Вооруженный мужчина выстрелил в агента Секретной службы, сообщил агентству Reuters представитель ФБР. Примерно через два часа после инцидента Трамп заявил журналистам в Белом доме, что офицера спас бронежилет и он находится в "хорошей форме".

Подозреваемый, которого Трамп назвал "больным человеком", арестован. Все федеральные чиновники, присутствовавшие на ужине, включая Трампа, находятся в безопасности.

Видео дня

Трамп заявил, что стрелок "выглядел довольно злобно"

"Мужчина бросился к контрольно-пропускному пункту, будучи вооруженным несколькими видами оружия, и был обезврежен очень храбрыми сотрудниками Секретной службы", – подчеркнул Трамп на пресс-конференции в Белом доме после инцидента.

На кадрах с камер видеонаблюдения, опубликованных Трампом в соцсети Truth Social, видно, как некто быстро пробегает через пост охраны, на мгновение застав персонал врасплох, прежде чем они быстро выхватили оружие.

"Знаете, он бросился в атаку с расстояния 45 метров, так что он был очень далеко от зала. Он двигался. Он действительно быстро двигался", – заявил Трамп после того, как торжественный ужин был отменен.

Это был "одинокий волк", действовавший самостоятельно, отметил Трамп, добавив: "Это был парень, который выглядел довольно злобно, когда его повалили". Трамп также сообщил, что федеральные агенты проводят обыск в доме подозреваемого в Калифорнии.

Начало инцидента - детали

После звуков выстрелов присутствующие на ужине немедленно замолчали, а затем люди начали кричать: "Ложись, ложись!". Многие из 2600 гостей укрылись под столами, в то время как официанты бежали к передней части обеденного зала.

Агенты безопасности повалили на пол членов кабинета министров, включая госсекретаря Марко Рубио, министра здравоохранения Роберта Ф. Кеннеди-младшего и министра внутренних дел Дуга Бургума.

Другие сотрудники службы безопасности в полевой форме штурмовали сцену и эвакуировали Трампа и его жену. Некоторые из них заняли позиции на сцене, направив винтовки в бальный зал. Членов кабинета министров выводили из помещения по одному.

Ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома - что известно

Ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома – знаковое событие в светском календаре Вашингтона, на котором также присутствовали многие члены кабинета Трампа и другие высокопоставленные чиновники администрации. Мероприятие проводится в бальном зале на цокольном этаже отеля Hilton.

Трамп написал в социальных сетях, что надеется на перенос ужина – первого, который он посетил в качестве президента – на срок через 30 дней.

Место субботнего ужина, отель Washington Hilton, ранее стало местом покушения на жизнь президента Рональда Рейгана, который был ранен потенциальным убийцей возле отеля в 1981 году.

Это не первое покушение на Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что одно из самых опасных произошло летом 2024 года - еще до того, как Трамп стал президентом во второй раз. Это произошло во время его выступления в Пенсильвании. Тогда кандидат в президенты США был ранен.

Уже осенью того же года на Трампа вновь покушались. 16 сентября во Флориде 58-летний Райан Уэсли Рут просунул дуло винтовки через ограждение по периметру поля для гольфа Дональда Трампа, когда там находился республиканец.

