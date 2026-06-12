Pokemon Go: как охота за покемонами помогла в разработке военных дронов, - расследование

За 10 лет пользователи по всему миру загрузили около 30 млрд сканов различных объектов.

Миллионы игроков Pokemon Go могли невольно помочь в создании системы навигации для военных дронов. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Pokemon Go, выпущенная в 2016 году компанией Niantic совместно с Nintendo, предлагала пользователям искать виртуальных существ в реальном мире с помощью камеры телефона. В 2021 году разработчики добавили функцию AR-сканирования: игроки могли получать внутриигровые награды за съемку реальных объектов. Участие в программе было добровольным.

Из расследования The Guardian следует, что почти 30 млрд сканов, собранных сотнями миллионов пользователей, могли использоваться в разработке стороннего программного обеспечения. В частности, для обучения 3D-модели, которая позволяет устройствам ориентироваться в пространстве без GPS.

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Особое внимание привлекло сотрудничество Niantic с американской компанией Vantor. В конце 2025 года партнеры объявили, что разработка будет применяться в дронах и других роботизированных системах. При этом Vantor специализируется на ПО для разведки и "оборонных задач", то есть военных.

В Niantic Spatial отрицают, что данные игроков Pokemon Go использовались напрямую в военных продуктах. При этом компания подтвердила, что данные игроков использовались для обучения базовых моделей ИИ, которые лежат в основе разрабатываемых решений.

Pokemon Go считается одним из самых успешных примеров массового использования AR-технологий и геолокации: игроки перемещаются по улицам, посещают специальные точки интереса и участвуют в событиях, привязанных к конкретным местам. В 2025 году создатели Pokemon GO продали игру за 3.5 миллиарда долларов саудовской Savvy Games Group.

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