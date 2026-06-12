Продукты в Украине резко подорожают: экономист назвал сроки

Стоимость топлива и удобрений провоцирует инфляцию.

Из-за подорожания удобрений и топлива в результате войны президента США Дональда Трампа в Иране, цены на продукты питания в Украине резко вырастут осенью. Об этом в эфире Новини.live рассказал финансовый аналитик Алексей Кущ.

"Осенью нас ожидает довольно сильная инфляционная волна на рынке продовольствия. Если на рынке топлива сохранится такая же ситуация, как сейчас – нефть по 100 долларов – и если ситуация на Ближнем Востоке не будет двигаться к какому-либо решению, то этот кризис приведет к инфляции в аграрном секторе", – прогнозирует Кущ.

Пока что подорожание продуктов питания не столь сильное – благодаря запасам расходных материалов у крупных аграриев.

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"Сейчас аграрии еще засеяли по старым ценам на удобрения, топливо. Но это касается преимущественно крупных компаний – они где-то на 60–70 % заключили контракты по старым ценам. А вот мелкие фермеры, небольшие, мелкие крестьянские хозяйства, семейные, даже среднего формата – они обычно покупают удобрения и топливо на месте. Они уже покупали по новым ценам", – говорит экономист.

Огурец за тысячу гривень – это может быть не такая уж далекая фантазия, считает Кущ.

"В принципе, цены на посевную кампанию в этом году существенно выросли. Поэтому фермеры ожидают роста цен – иначе они просто не выживут. Наиболее сильный аграрный удар уже будет ощущаться начиная с зимы следующего года, если динамика сохранится", – предупреждает Кущ.

Продовольственный кризис в Украине и мире – главные новости

Ранее заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас предупредила, что войну на Ближнем Востоке необходимо завершить до середины лета, чтобы избежать глобального продовольственного кризиса.

Месяц назад удобрения уже подорожали на 50%. Влияние такого подорожания на аграрную отрасль будет ощущаться в следующие полтора-два года.

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