Стрельба в США: нападавший написал манифест перед атакой, – CNN

Полицию успели предупредить о готовящемся нападении, но неясно, успели ли предупредить охрану отеля.

Еще до начала стрельбы на торжественном ужине с участием Трампа полиция получила предупреждение о готовящемся нападении. Об этом пишет CNN.

Как сообщили журналистам в Белом доме, нападавший написал манифест, в котором "четко указывалось, что он хочет атаковать чиновников администрации". Этот манифест он отправил своим родственникам, которые, в свою очередь, передали его полиции. Отмечается, что брат нападавшего предупредил полицейских об угрозе за несколько минут до инцидента. Правда, он обратился не в полицию Вашингтона, где проходило мероприятие, а в полицейское управление городка Нью-Лондон в штате Коннектикут.

Полицейское управление Нью-Лондона отказалось от комментариев, но заявило, что обнародует заявление позже.

Сестра подозреваемого уже после стрельбы заявила правоохранителям, что ее брат имел склонность делать радикальные заявления, а его риторика касалась плана "что-то сделать". По ее словам, брат регулярно посещал тир для тренировок по стрельбе, был участником группы под названием "The Wide Awakes" ("Те, кто полностью проснулись") и ранее участвовал в протестах против Трампа.

По данным CNN, в тексте манифеста подозреваемый называл себя "Доброжелательным федеральным убийцей". Также в документе отмечалось, что его целью не являются правоохранители, а только чиновники администрации Трампа.

Как писал УНИАН, во время торжественного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне в главный зал, где уже находились Дональд Трамп с женой, вице-президент Джей Ди Венс, а также другие высокопоставленные лица и многочисленные гости, пытался прорваться вооруженный мужчина.

После короткой перестрелки нападавшего скрутили. По всей видимости, никто не получил ранений, хотя выстрел нападавшего попал в бронежилет одного из охранников.

Нападавшим оказался 31-летний мужчина, который остановился в этом же отеле. Его целью было убить чиновников президентской администрации, хотя не ясно, кого именно.

