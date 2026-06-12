В Украине станет еще прохладнее, температура продолжит снижаться, - синоптик

Сегодня самые низкие температуры будут на западе страны.

Сегодня в Украину придет похолодание, в течение выходных станет еще прохладнее. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известная синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, 12 июня прохладнее всего будет в западных областях – днем всего +11...+15 градусов. В большинстве областей в течение дня столбики термометров покажут комфортные для лета +24...+28 градусов, а вот на востоке еще задержится жара +27...+30.

Однако постепенно температура будет снижаться.

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"В дальнейшем, в субботу и воскресенье воздух станет свежее – в большинстве областей Украины – еще на несколько градусов", – сообщила эксперт по погоде.

В Украине похолодает до +7° – что известно

В ближайшие дни в Украине ожидается смена погоды. Жару сменят дожди, грозы, порывистый ветер, а местами возможен и град. По словам метеоролога Игоря Кибальчича, во второй декаде июня погода станет нестабильной из-за активизации атмосферных процессов.

С 11 по 13 июня кратковременные дожди и грозы охватят большинство регионов. Температура начнет снижаться, прежде всего на западе страны. В период 14–17 июня прохладнее всего будет на западе и севере, где ночью столбики термометров местами опустятся до +7 °C.

В конце недели тепло постепенно вернется, особенно на юге и юго-востоке, где днем воздух будет прогреваться до +31 °C.

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