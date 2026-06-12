Валюта дешевеет в конце недели: курс доллара и евро в пятницу

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,65 грн, а евро – 51,63 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 12 июня, снизился на 11 копеек и составляет 45,19 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,65 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 8 копеек и составляет 52,27 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,63 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,90 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,78 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 52,20 грн/евро, а курс продажи – 52,00 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 12 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,92 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 6 копеек, а доллар отошел от исторического максимума.

По отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,84 гривни за один евро, то есть гривна выросла на 6 копеек.

В инвестиционной компании ICU ухудшили прогноз по курсу доллара на 2026 год. Аналитики отмечают, что на рынке быстро растет дисбаланс между спросом и предложением валюты, и теперь ожидают, что курс составит 45,8 грн за доллар вместо ранее прогнозируемых 45 гривень за доллар.

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