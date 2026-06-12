Дизельными бестселлерами в Украине стали легендарные французские автомобили

Среди импортируемых подержанных дизельных автомобилей первое место заняла Renault Mégane.

В течение прошлого месяца в Украине зарегистрировали почти 4,5 тысячи автомобилей с дизельными двигателями. По сравнению с маем 2025 года количество таких авто сократилось на четверть. Такие данные приводит "УкрАвтопром".

Из общего количества более 1,1 тыс. составили новые автомобили (на 8% меньше), а около 3,4 тыс. – подержанные, импортированные из-за рубежа (снижение на 29%).

Самыми популярными моделями оказались легендарные французские автомобили. Среди новых дизельных легковых автомобилей лидером стал кроссовер Renault Duster, который давно имеет статус бестселлера украинского авторынка – его выбирают благодаря универсальности и хорошему соотношению цены и качества. Приобрести новый Duster в Украине можно за 943 500 гривень.

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ТОП-5 моделей новых дизельных автомобилей:

Renault Duster – 263 шт. Volkswagen Touareg – 135 шт. Toyota Land Cruiser Prado – 95 шт. Škoda Kodiaq – 94 шт. Toyota Hilux – 73 шт.

Среди импортируемых подержанных дизельных автомобилей первое место занял Renault Mégane, который давно стал настоящим "народным" автомобилем – наряду с Škoda Octavia и моделями от Kia и Hyundai. Mégane выбирают, в частности, за доступную стоимость обслуживания и широкий выбор запчастей.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных автомобилей:

Renault Megane – 284 шт. Nissan Qashqai – 235 шт. Škoda Octavia – 219 шт. Kia Sorento – 150 шт. Hyundai Santa Fe – 149 шт.

Авторынок Украины – последние новости

Ранее сообщалось, что в мае автопарк Украины пополнился почти 3,3 тысячами гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV), что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сегменте новых гибридных легковых автомобилей лидером рынка остается кроссовер Toyota RAV4. Второе место заняла еще одна модель японского производителя – кроссовер Toyota Yaris Cross.

Также стало известно, что в прошлом месяце украинский автопарк пополнился на 12,7 тысячи легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Среди новых легковых авто наибольшим спросом пользовался Hyundai Tucson.

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