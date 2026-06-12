США и Иран согласовали текст меморандума: Axios рассказал, о чем договорились страны

По состоянию на вечер 11 июня соглашение было одобрено на высоком уровне иранской стороной.

Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, который, по словам президента Дональда Трампа, скоро будет подписан, предусматривает немедленное открытие Ормузского пролива без взимания пошлин и отмену санкций против Ирана при условии соблюдения договоренностей. Об этом сообщили Axios дипломат одной из стран-посредников и представитель правительства США.

"Меморандум о взаимопонимании продлит перемирие на 60 дней, в том числе в Ливане, в течение которых состоятся переговоры по ядерной программе. Текст содержит рамки для решения вопроса о запасах обогащенного урана Ирана, хотя любые действия в отношении ядерной программы Ирана будут зависеть от второго, более детального соглашения", - говорится в материале.

В частности, дипломат из одной из стран-посредников, ознакомивший Axios с последним текстом, заявил, что "США и Иран договорились о тексте соглашения", однако признал, что соглашение все еще требует окончательного утверждения.

Видео дня

Два осведомленных источника сообщили, что по состоянию на вечер 11 июня соглашение было одобрено на высоком уровне с иранской стороны, но, скорее всего, не Верховным лидером Моджтабой Хаменеи.

Трамп подчеркнул, что ожидает церемонии подписания в выходные. Пресс-секретарь МИД Ирана сообщил, что Тегеран "еще не принял окончательного решения".

В течение последних двух месяцев Белый дом несколько раз считал, что соглашение близко, однако переговоры каждый раз срывались. Дипломат оптимистично высказался о том, что на этот раз текст соглашения останется неизменным.

Как подчеркнули два дипломата из двух стран-посредников и два американских чиновника, предварительная договоренность была достигнута в среду вечером после многочасовых переговоров между катарским посредником Али Аль-Тавади и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

"Во время переговоров в Тегеране Аль-Тавади неоднократно общался по телефону с посланниками Трампа, Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером", - сказали два источника.

В то же время заявление Трампа о том, что соглашение было заключено, стало неожиданным для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Американский источник отметил, что в последние дни политик не имел представления о ситуации и звонил союзникам, близким к администрации Трампа, чтобы попытаться собрать информацию.

"Высокопоставленный американский чиновник заявил, что Трамп согласился с тем, что одним из вариантов решения проблемы может быть разбавление высокообогащенного урана Ирана внутри страны под наблюдением инспекторов ООН", - цитирует Axios.

В свою очередь Иран настаивает, что должен получить часть замороженных средств сразу после подписания любого первоначального соглашения, тогда как в США заявили, что деньги будут предоставляться траншами в зависимости от выполнения обязательств.

В свою очередь, американский источник вне администрации выразил обеспокоенность тем, что вопрос о замороженных средствах может быть решен в тайном дополнительном соглашении.

Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости

Ранее CNN сообщал, что Иран полностью закрыл Ормузский пролив и пригрозил превратить регион в "ад". Его закрыли для всех типов судов - торговых, нефтяных и любых других кораблей.

"Любое судно, которое попытается пройти через пролив, станет мишенью", - говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции.

Также стало известно, что США возобновили удары по Ирану. Отмечается, что операция стала продолжением ответа на действия Тегерана, которые в Вашингтоне назвали "неоправданной и продолжающейся агрессией". Среди целей называют системы противовоздушной обороны, радиолокационные станции и пункты управления беспилотниками.

Вас также могут заинтересовать новости: