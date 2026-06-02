'Медвежья ловушка': все, что известно о новом экшн-триллере с Расселом Кроу

Также в фильме снялись Аарон Пол, Люк Эванс, Нина Добрев и другие.

18 июня 2026 года в украинский прокат выходит чернокомедийный экшн-триллер "Медвежья ловушка" (Bear Country) с Расселом Кроу ("Гладиатор", "Игры разума", "Поезд в Юму", "Отверженные", "Экзорцист Ватикана", "Нюрнберг").

Зрителям обещают напряженную историю о том, как из-за одной единственной ошибки выход криминального босса на пенсию превратился в кровавую игру на выживание.

УНИАН вместе с украинским дистрибьютором фильма, компанией Adastra Cinema, рассказывает все, что известно о новой работе "оскароносного" актера.

О чем фильм

В центре сюжета "Медвежьей ловушки", также известной под названием "Ночной бизнес", – мужчина по имени Манко Капак (Кроу), босс ночного клуба, который готов продать свой полукриминальный бизнес и исчезнуть вместе со своей девушкой. Но его планы разрушает вооруженное ограбление клуба, совершенное неизвестными в масках. Взбешенный Манко натравливает свою службу безопасности на новичка в городе – парня, которого Капак считает достаточно глупым, чтобы решиться на такую дерзость. Но старый гангстер ошибся с подозреваемым, и эта ошибка запускает цепную реакцию насилия с участием коррумпированных копов, наркокартеля и многих других криминальных авторитетов, которые решили, что теперь просто идеальное время забрать у Манко Капака все, что у того есть...

"Безжалостный" дуэт актера и режиссера

"Медвежья ловушка" – это второй совместный проект Рассела Кроу и режиссера Деррика Борте после триллера "Безжалостный" (2020), в котором Кроу сыграл безумного маньяка, преследующего женщину, которая нечаянно "подрезала" его на дороге.

Борте не только снял "Медвежью ловушку", но и вместе с Дэниелом Форте ("Американский мечтатель") написал сценарий фильма по мотивам романа Томаса Перри "Стриптиз" (Strip) 2010 года.

"После замечательного опыта, который мы разделили во время работы над "Безжалостным", я искал новый проект, который мог бы сделать вместе с Расселом, – рассказывает Борте. – Я хотел, чтобы это был фильм, который позволил бы Расселу показать больше того, что многим людям (включая меня) так понравилось в его Джексоне Хили в фильме "Крутые парни" – криминальной комедии, где они вместе с Райаном Гослингом проявили одновременно и свои комедийные таланты, и экшн-способности. Поэтому, когда сценарий "Медвежьей ловушки" был готов, мы с Расселом оба сразу поняли, что это – именно тот проект".

От продюсера "Телохранителя киллера"

Продюсерами фильма стали Марк Фазано ("Марлоу") из Nickel City Pictures, Джеффри Гринштейн ("Телохранитель киллера" из A Higher Standard, Марк Бауэр и Бруно Мустик из Life & Soul Pictures, а также Дебора Гловер из G2 Dispatch, которая, среди прочего, продюсировала криминальный триллер с Расселом Кроу "Спящие собаки", вышедший в 2024 году.

"То, как Рассел и Деррик взяли простую концепцию дорожной погони и превратили ее в "Безжальном" в настоящее безумие, – это именно то, что вдохновляет меня на идею снова объединить их в одном проекте, – говорит Джеффри Гринштейн. – И теперь, благодаря этим двоим, нас ждет изящное и драйвовое путешествие по сексуальным и опасным улицам Лос-Анджелеса (хотя съемки фильма, к слову, проходили совсем не там, а в родной для Кроу Австралии, в Квинсленде – ред)".

А Марк Фазано добавляет: "Медвежья ловушка" будет держать зрителей в напряжении благодаря большому количеству экшна и сюрпризов, которые их ждут. Рассел привносит на экран захватывающую энергию; он помог создать одни из лучших триллеров последнего времени".

Звездный каст: Аарон Пол, Люк Эванс, Нина Добрев и другие

"Помимо экшна и комедии, "Медвежья ловушка" позволяет Деррику Борте делать то, что он умеет лучше всего – нагнетать саспенс благодаря работе с великолепным актерским ансамблем", – говорит Гринштейн. Ведь, помимо Рассела Кроу, этот проект собрал действительно топовый актерский состав.

Звезда сериала "Во все тяжкие" Аарон Пол играет здесь Джеффа – скромного преподавателя общественного колледжа, которого втягивают в схему ограбления, организованную грязным копом. Для Пола это прекрасная возможность продемонстрировать свой фирменный образ "обычного человека в чрезвычайных обстоятельствах", который так полюбился фанатам актера за роль Джесси Пинкмана.

Даниэль Дзоватто, ранее снимавшийся с Кроу в "Экзорцисте Ватикана", воплотил Родригеса – жестокого силовика наркокартеля в Лос-Анджелесе.

Кроме того, в фильме мы увидим Люка Эванса ("Хоббит", "Красавица и чудовище") в роли Джо Карвера – федерального агента под прикрытием, который выдает себя за потенциального покупателя клуба Капака, надеясь проникнуть в картель, для которого тот отмывает деньги.

Еще в картине снялась звезда "Дневников вампира" Нина Добрев, которая перевоплотилась в эксцентричную банковскую кассиршу по имени Керри, постоянно фантазирующую о криминальных приключениях в духе Бонни и Клайда – и в итоге оказывающуюся втянутой в преступления в реальной жизни.

Также к актерскому составу присоединилась Тереза Палмер ("Тепло наших тел"), сыгравшая персонажа по имени Санни – девушку Марко.

Чего ожидать от премьеры

Кинокритики уже пророчат "Медвежьей ловушке" статус одного из самых ярких экшенов сезона. Лента обещает быть не просто прямолинейным боевиком, а глубоким криминальным пазлом, где психологическая глубина персонажей переплетается с динамичными погонями и перестрелками.

Здесь каждое решение героя Рассела Кроу – это ставка в игре, где на кону не только деньги, но и жизнь. Мы увидим Манко Капака не как непобедимого супергероя, а как уставшего, но смертельно опасного человека, которого загнали в угол. А как известно, медведь, попавший в капкан, становится самым непредсказуемым и опасным.

Этот фильм – история о том, как одна ошибка может разрушить идеально выстроенную жизнь, и о том, что прошлое никогда не отпускает просто так. Сможет ли Манко вырваться из этой ловушки? Узнаем в кино уже с 18 июня.

