В Крыму уже возник дефицит соли, сахара, круп и муки: какова сейчас ситуация на полуострове

Торговым сетям рекомендовали ограничить продажу таких товаров в одни руки.

В оккупированном Россией Крыму зафиксировали повышенный спрос на продукты первой необходимости, в результате чего в торговых сетях начали исчезать соль, сахар, некоторые виды круп и мука. Как сообщил заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Денис Чистиков в эфире "Эспрессо", товары продолжают поставляться, но их стоимость значительно выросла из-за логистических рисков и подорожания топлива.

"Что касается гражданской инфраструктуры и снабжения, то следует отметить, что в оккупированном Крыму ощущается повышенный спрос на продукты первой необходимости. В частности, начали исчезать соль, сахар, отдельные виды круп, а также мука. Это привело к тому, что торговым сетям рекомендовали ограничить продажу таких товаров в одни руки", - объяснил он.

По словам Чистикова, продукция все же поступает в оккупированный Крым.

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"Однако существует и другой аспект ее поставок: поставщики, которые завозят эти товары по сухопутному коридору, применяют повышенный коэффициент к стоимости доставки продукции на территорию временно оккупированного Крыма. То есть продукция на территории временно оккупированного Крыма есть, однако ее стоимость значительно выше, чем на территории РФ. Это связано как с рисками поставки, так и с ростом стоимости топлива", - подчеркнул чиновник.

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Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) ранее заявил, что Украина изолирует Крым "в ближайшее время". По его словам, описывая охоту на российские грузовики, военный заявил, что делать это "так же легко, как стрелять в куропаток в открытом поле".

"Мы создадим условия, которые крайне затруднят пребывание любых военнослужащих или работников оборонной промышленности в Крыму, на временно оккупированных территориях или использование путей доступа к ним", - заверил Бровди.

В то же время военный обозреватель Денис Попович рассказал, что в Крыму станет дефицитом. Он отметил, что в Крыму уже длительное время возникают проблемы с топливом, поэтому на фоне этого россияне все чаще используют Крымский мост для поездок в Краснодарский край, чтобы покупать топливо там.

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